В Кузбассе похоронили первого горняка, погибшего на шахте "Листвяжная" 25 ноября 2021 года

Анатолия Бедарева нашли первым, первым и похоронили.
Фото: Сергей БАБАНАКОВ
30 ноября в Белово попрощались с 52-летним Анатолием Бедаревым. Анатолий был самой первой опознанной жертвой взрыва 25 ноября.
Прощание с подземным комбайнером прошло в полдень. отпевать его приехал уважаемый в православных кругах батюшка Александр Ильиных, известный участием в крестных байкерских ходах.
- Помолитесь за Толю так же горячо, как вы его любили,- сказалд он перед началом литургии.
В прощальном зале собралось более 50 человек, в том числе множество горняков. Среди них был и сквозной бригадир, под руководством которого трудился погибший - Сергей Голубин. Бригадир сам чудом выжил в день катастрофы: видео с ним, лежащим в реанимации Центра охраны здоровья шахтеров, не так давно обошло экраны всей страны.
- Извините, не могу говорить, настроение не то! - покашливая, ответил Голубин на нашу просьбу рассказать об Анатолии.
А вот другие коллеги покойного шахтера не скупились на эпитеты:
"Помогал всем... отличный мужик, 10 лет с ним работал с удовольствием..." - таковы типичные отзывы.
В прощальном зале собрались более 50 человек.
Фото: Сергей БАБАНАКОВ
Брат Анатолия уточнил: оказывается, комбайнер работал, уже выйдя на пенсию. Нашли его в тот страшный день самым первым...
- И табличка была на руке с цифрой "1". Когда опознавали... - рассказывает родственник.
Причины смерти горняка пока что не названы. Близкие предполагают, что суэмедэкспертиза пока не окончена.
В минувшее воскрсенье, 28 ноября, в Кузбассе простились с тремя горноспасателями Новокузнецкого ВГСЧ. Их похоронили в родных городах - Осинниках и Калтане.
Напомним, авария на шахте "Листвяжная" унесли жизни 51 человека, среди них пять бойцов ВГСЧ. На поверхность пока подняты только 11 погибших, еще 20 обнаружены, но не подняты из-за повторной угрозы взрыва, поиски еще 20 погибших продолжатся после нормализации газовой обстановки.
"Комсомолка" соболезнует родным и вспоминает всех, кто не вернулся из шахты.