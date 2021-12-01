В СУЭК развиваются обучающие программы по повышению уровня безопасности

Основная цель тренингов - получение знаний и навыков по управлению производственным и профессиональным риском. Фото: пресс-служба СУЭК-Кузбасс.

Все работники подземной группы предприятий, проходящие в корпоративном Центре подготовки и развития персонала (ЦПиРП) любые курсы по подготовке на профессии и повышению квалификации, в обязательном порядке являются участниками этой программы. Основная цель тренингов - получение знаний и навыков по управлению производственным и профессиональным риском. В том числе - распознавание признаков опасной производственной ситуации (ОПС).

Программа обучения рассчитана на два часа. Теоретический блок посвящен вопросам ответственности работника за нарушения требований ПБиОТ с примерами применения административного воздействия. Особое внимание уделяется возникающим на предприятиях типовым ОПС и порядку действий работника при обнаружении признака ОПС. Практическая часть тренинга состоит из анализа конкретных аварийных и несчастных случаев на производстве с точки зрения развития опасной производственной ситуации и проверки знаний обучающихся путем тестирования и анкетирования.

Систематически организуемые в СУЭК подобные программы обучения направлены на создание стойких установок безопасного поведения. Как отмечают сами горняки, такие тренинги необходимы. Да, сейчас на всех шахтах имеются предсменные экзаменаторы, ежедневно проверяющие знание основ безопасности шахтерского труда. Но на тренингах есть возможность вместе со специалистами службы производственного контроля детально разобраться в причинах возникновения той или иной аварийной ситуации, понять, на каких этапах ее можно и нужно избежать.