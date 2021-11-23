Здания 220 детсадов Кузбасса имеют износ 50%

Одним из первых по новой программе отремонтируют здание детского сада №235 в Новокузнецке, прогремевшего на всю страну во время прямой линии с Владимиром Путиным.

В Кузбассе запускают еще одну региональную программу «Мой новый детский сад». Она похожа на уже существующую с 2018 года и хорошо себя зарекомендовавшую программу «Моя новая школа». Напомним, в ее рамках капитально ремонтируют и переоснащают учебные заведения области, многие из которых стояли в первозданном виде десятилетиями - с самого дня строительства.

Большая часть детсадов Кемеровской области тоже построена в советские годы. Так на сегодняшний день, по данным регионального министерства образования, в Кузбассе 860 детских садов, 19 из них были построены после 2018 года, то есть - новые, а вот здания 220 - изношены более чем на 50 процентов. Раньше детские сады ремонтировались за счет средств и так небогатых муниципальных бюджетов и по муниципальным программам, финансовые возможности которых также были ограничены. По областной программе - бюджет капитального ремонта для каждого детсада, конечно, не станет безразмерным, но будет составлять значительную сумму, как минимум, с семью нулями.

Программа «Мой новый детский сад» пока рассчитана на пять лет. Реализация проекта позволит ежегодно капитально ремонтировать и переоснащать около десяти дошкольных учреждений области с высокой степенью износа зданий. Причем программа предусматривает полное обновление дошкольных учреждений вплоть до нового оборудования, мебели и игрушек. Одновременно с ремонтом зданий будут благоустраиваться прилегающие территории.

В понедельник, 20 ноября, администрация правительства Кузбасса сообщила, что уже выбраны первые детские сады, в которых капремонт будет проведен в первую очередь. В их числе детский сад № 235 в Новокузнецке, жалоба на плачевное состояние которого поступила в июне на прямую линию Владимира Путина. Также в списке зданий, которые будут обновлены уже в 2022 году - детский сад «Золотой ключик» в Белове, «Чайка» в Междуреченске, «Аленка» в Ленинске-Кузнецком, «Снежинка» в пгт. Белогорск Тисульского муниципального округа, «Солнышко» в деревне Береговая Кемеровского муниципального округа и здание под размещение детского сада в Прокопьевске.

На время ремонта воспитанникам будут предоставляться места в других дошкольных учреждениях с учетом пожеланий родителей.