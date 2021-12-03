Обвиняемые по делу об аварии на шахте «Листвяжная» обжаловали арест

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Защита обвиняемых по делу об аварии шахте «Листвяжная» подала апелляционную жалобу на их арест. Об этом рассказали «Комсомолке» в Центральном районном суде Кемерова.

- Жалоба подана на постановление суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в суде.

В ведомстве уточнили, что жалоба будет рассматриваться судом вышестоящей инстанции в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

Напомним, что по делу об аварии на шахте «Листвяжной» проходят пять человек: директор шахты, его заместитель, начальник участка, а также два сотрудника Ростехнадзора. Ранее суд постановил арестовать фигурантов сроком на два месяца - до 25 января 2022 года.

Взрыв на шахте «Листвяжная» в Беловском районе произошел утром 25 ноября. Под землей в этот момент находились 285 человек, большинство из них вышли на поверхность. В результате аварии погиб 51 человек. Сегодня в городах Кузбасса проходят траурные мероприятия.