Мокрый снег и метели ожидаются в Кузбассе

Такие погодные явления обычно усложняют ситуацию на магистралях. Фото: Василий Вахрин

Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали: в этом году декабрь начался с комфортных температур, а существенное похолодание придет в регион во вторую половину месяца. В ближайшие выходные в регионе ожидается теплая погода, но с сильным ветром и обильными осадками в виде дождя и мокрого снега. Такие погодные явления обычно усложняют ситуацию на магистралях. Так, в пятницу, 3 декабря, столбики термометров днем покажут -2…+3 градусов. Вместе с тем сила юго-западного ветра будет достигать 8-13 метров в секунду, местами порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. Обещают небольшие местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами метели, гололедно-изморозевые явления.

В субботу, 4 декабря, ночью -2…-7 градусов, местами до -12 градусов, а днем 0…-5 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду, ночью местами порывы 17-22 метров в секунду, днем местами 15-20 метров в секунду. Ночью ожидаются осадки, днем небольшие местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, местами метели, гололедные явления, на дорогах гололедица.

В воскресенье, 5 декабря, ночью -7…-12 градусов, днем столбики термометров покажут -1…-6 градусов. Ветер будет юго-западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 11-16 метров в секунду. Ночью местами выпадет небольшой снег, днем местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега.

В понедельник, 6 декабря, погода существенно не изменится. В ночное время будет -7…-12 градусов, после восхода солнца -3…-8 градусов. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 12-17 метров в секунду. Также местами умеренный снег, на дорогах снежный накат, гололедица.