Спасатели подняли на поверхность тела еще 12 погибших на шахте «Листвяжная» в Кузбассе

Спасатели производят разведку необследованных участков горных выработок. Фото: Светличный Вячеслав.

Горноспасатели на шахте «Листвяжной» в Кузбассе продолжают поиск тел погибших. Так 3 декабря на 14.56 по местному времени из шахты подняли еще 12 тел. Об этом сообщили в Telegram-канале «Цивилев. Live».

- Отделения ВГСЧ подняли из шахты еще 12 тел погибших - 11 шахтеров и одного горноспасателя, - отметили власти региона.

Спасатели производят разведку необследованных участков горных выработок. Сегодня, 3 декабря, запланировано проветривание аварийных тоннелей. Газообстановка в шахте сложная, но стабильная. Кроме того, продолжаются поиски еще 17 погибших.

В стационарах Кузбасса на 12.00 3 декабря находятся 16 пострадавших. Один из них в состоянии средней степени тяжести, 15 - в удовлетворительном. 83 человека сейчас на амбулаторном лечении. Планируется выписка 13 человек.

Напомним, что в Кузбассе 25 ноября после взрыва на шахте «Листвяжная» погибло 46 горняков и пять спасателей. Сегодня по всей области прошли траурные церемонии. Возложения цветов состоялись в 08.21 - время, когда случился взрыв на шахте. «Комсомолка» выражает соболезнования родным и близким погибших, и вспоминает всех, кто не вернулся из шахты.