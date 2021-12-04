Последние новости по аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе на 4 декабря 2021 года

На "Листвяжной" неизвестно местоположение еще 15 горняков. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Спасатели продолжают круглосуточные работы по поиску и подъему тел погибших в результате аварии на предприятии. Горноспасатели подняли из шахты еще 12 тел погибших. Как сообщил в своем официальном Telegram-канале глава региона Сергей Цивилев, среди новых поднятых на поверхность 11 шахтеров и один горноспасатель. Продолжаются поиски еще 15 погибших.

Пятница, 3 декабря, стала в Кузбассе днем всеобщего траура – так в регионе отметили девять дней с момента трагедии. В 08.21 - время, когда в выработке шахты «Листвяжная» произошел взрыв метана, во всех городах Кузбасса в память о погибших шахтерах и горноспасателях включили сирены системы оповещения МЧС. Во всех муниципалитетах региона прошли возложения к монументам погибшим горнякам.

В пгт Грамотеино вместе с семьями погибших и пострадавшими в аварии 25 ноября цветы на Аллее шахтерской славы к мемориалу спасателям ВГСЧ, погибшим в 2000 году при ликвидации последствий аварии на шахте «Комсомолец», возложил цветы губернатор Кузбасса. В Кемерове память погибших почтили у монумента «Память шахтерам Кузбасса». В Новокузнецке - на мемориале «Шахтерам-воинам шахты имени Димитрова, погибшим в боях за честь и независимость Родины в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В 04.21 (по московскому времени) также были возложены цветы возле представительства Кузбасса в столице России.

В медицинских стационарах региона продолжают лечение 16 пострадавших в аварии. Один из них находится в состоянии средней степени тяжести, 15 - в удовлетворительном. Планируется выписка 13 человек.

83 человека находятся под амбулаторным наблюдением врачей.

Тем временем защита всех пяти фигурантов уголовного дела об аварии на шахте обжаловала вынесенные 27 ноября постановления Центрального районного суда города Кемерово об их аресте сроком на два месяца. Апелляционные жалобы подали адвокаты директора шахты, его заместителя и начальника участка, а также двух инспекторов Ростехнадзора. Впрочем, данное действие было очевидно и никого не удивило. Напомним, что никто из обвиняемых своей вины не признает.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе на глубине около 250 м произошёл, по предварительным данным, взрыв метана. Погибли 46 шахтёров и пять спасателей. Авария стала крупнейшей в угольной отрасли России с 2010 года.