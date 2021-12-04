Тела еще двух погибших подняли в Кузбассе из шахты «Листвяжная»

Поиски погибших ведутся круглосуточно.
Фото: МЧС России
Сегодня в ходе поисковых работ горноспасатели подняли на поверхность тела еще двух погибших горняков.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
- Для обеспечения работ по поиску проводятся мероприятия по проветриванию аварийного участка подготовительного забоя. Специалисты проводят оборудование скважины №2 для подачи азота, углекислого газа и хладона, - говорится в сообщении ведомства.
Также идет восстановление вентиляционных перемычек в шахте и трубопровода для откачки воды с подтопленных частей горных выработок.
Горноспасатели подняли на поверхность тела 38 человек.
Фото: МЧС России
В каждую смену работают три отделения горноспасателей, также привлечены члены вспомогательной горноспасательной команды шахты. Поиски ведутся круглосуточно.
Накануне, 3 декабря, из шахты были подняты тела 12 погибших - 11 шахтеров и одного горноспасателя, как уточнил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.
В шахте остаются еще 15 тел горняков.
Напомним, взрыв метана в шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошел утром 25 ноября. В результате погиб 51 человек - 46 шахтеров и пять горноспасателей. По последним данным, пострадали 99 человек. Сейчас трое из них остаются в больницах, а 96 получают амбулаторное лечение.