Тела еще двух погибших подняли в Кузбассе из шахты «Листвяжная»

Поиски погибших ведутся круглосуточно. Фото: МЧС России

Сегодня в ходе поисковых работ горноспасатели подняли на поверхность тела еще двух погибших горняков.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

- Для обеспечения работ по поиску проводятся мероприятия по проветриванию аварийного участка подготовительного забоя. Специалисты проводят оборудование скважины №2 для подачи азота, углекислого газа и хладона, - говорится в сообщении ведомства.

Также идет восстановление вентиляционных перемычек в шахте и трубопровода для откачки воды с подтопленных частей горных выработок.

Горноспасатели подняли на поверхность тела 38 человек. Фото: МЧС России

В каждую смену работают три отделения горноспасателей, также привлечены члены вспомогательной горноспасательной команды шахты. Поиски ведутся круглосуточно.

Накануне, 3 декабря, из шахты были подняты тела 12 погибших - 11 шахтеров и одного горноспасателя, как уточнил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В шахте остаются еще 15 тел горняков.

Напомним, взрыв метана в шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошел утром 25 ноября. В результате погиб 51 человек - 46 шахтеров и пять горноспасателей. По последним данным, пострадали 99 человек. Сейчас трое из них остаются в больницах, а 96 получают амбулаторное лечение.