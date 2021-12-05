В Кузбассе госпитализированы еще семь горноспасателей, пострадавших на шахте «Листвяжная»

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В Кузбассе с отравлением угарным газом госпитализированы семь горноспасателей, занимавшихся подъемом погибших на шахте «Листвяжная». Об этом сообщил официальный телеграм-канал губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

- Для контроля состояния здоровья госпитализированы семь горноспасателей, занимавшихся подъемом ранее обнаруженных погибших. Диагноз — токсическое действие окиси углерода легкой степени. В ближайшее время они готовятся к выписке, - сказано в сообщении.

Всего, по последним данным, на стационарном лечении находятся 10 человек: один в состоянии средней степени тяжести, девять — в удовлетворительном. 96 человек лечатся амбулаторно.

На шахте «Листвяжная» аварийные работы ведутся круглосуточно. Продолжается проветривание аварийного участка подготовительного забоя. В смену работают три отделения ВГСЧ, также привлечены члены вспомогательной горноспасательной команды.

Накануне спасатели подняли из шахты «Листвяжная» тела двух погибших.