Бюджетникам повысят зарплату, а в Кузбасс инвестируют миллиарды рублей

В своей речи глава региона подвел итоги работы в 2021 году и обозначил планы на 2022 год. Фото: АПК.

В среду, 24 ноября, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев выступил с бюджетным посланием перед депутатами, главами городов и районов, профсоюзными лидерами, руководителями общественных организаций и журналистами. В своей речи глава региона подвел итоги работы в 2021 году и обозначил планы на 2022 год. Рассказываем, о чем говорил губернатор.

Угольных предприятий стало больше

Для Кузбасса угольная промышленность была и остается флагманом экономики, отметил губернатор. В отрасли занято порядка 100 тысяч человек. До трети доходов регионального бюджета состоит из отчислений от угольных компаний.

Глава региона сказал, что из-за кризиса 2019 и 2020 годов в угольной отрасли были сокращены объемы добычи, пострадали и смежные виды деятельности. Прибыль угольщиков за два года упала на 82% к показателям 2018 года, вдвое сократились налоговые поступления.

Сегодня угольная отрасль на подъеме. По словам губернатора, в этом году в регионе добудут 240 млн тонн угля и больше половины отправят на экспорт.

- В тяжелые 2020 и 2021 годы нам удалось отстоять объемы вывоза угля из Кузбасса, а по решению президента России объем вывоза экспортного угля из Кузбасса в восточном направлении с 2022 по 2024 годы должен ежегодно расти на 5 миллионов тонн в год. А значит, у угольщиков появятся дополнительные финансовые возможности, - сказал губернатор.

Он добавил, что в 2021 году в эксплуатацию были введены шахта и два разреза. В декабре будет открыта еще одна шахта. Кроме того, работу начала новая обогатительная фабрика.

Всего в ближайшее время в угольной отрасли будет создано 2700 новых рабочих мест.

Реки пополняют рыбой, а леса – деревьями

По словам Сергея Цвилева, вопросы экологии находятся в приоритете у кузбасских властей. В регионе созданы экологические советы с участием общественности, работает экопатруль, проводятся общественные и пресс-туры на предприятия. До конца года в Кузбассе заработают 15 очистных сооружений, сброс загрязненных сточных вод сократится еще на 12%. Благодаря комплексной работе наших промышленников по всему Кузбассу с 2019 года объем сброса загрязненных сточных вод сократится почти на 40%.

- Угольщики и золотодобытчики выпустили в реки и водоемы более 2 миллионов мальков рыб особо ценных пород. Одно из важнейших направлений работы — восстановление лесов. За три года в Кузбассе создано 6400 гектаров лесов. Высажено 22,5 миллиона сеянцев. 62% новых лесов в регионе создали с участием бизнеса, - рассказал губернатор.

Сергей Цивилев напомнил, что Новокузнецк входит в список наиболее загрязненных городов страны. По словам губернатора, город включен в федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экология».

- Для улучшения качества воздуха в городе из федерального бюджета выделено 6 миллиардов 600 миллионов рублей. В результате этой работы объем выбросов сократится более, чем на 20% - рассказал губернатор.

Ставка – на предпринимателей

Сергей Цивилев поставил задачу перед правительством Кузбасса довести удельный вес малого и среднего бизнеса в налоговых доходах бюджета до 50%. Он заявил, что в регионе необходимо развивать не угольную отрасль. Для этого создается новая экономика, ключевую роль в которой будет играть малый и средний бизнес.

- Почему это важно? Приведу простой пример: в прошлом году предприниматели дали налогов в региональный бюджет почти столько же, сколько и угольщики. То есть, получается, малый и средний бизнес поддержал нас, когда у традиционных отраслей возникли сложности, — отметил губернатор.

И поставил перед правительством региона довести долю малого и среднего бизнеса в налоговых доходах региона до 50 процентов.

Бюджетникам добавят денег

Сергей Цивилев объявил, что с 1 декабря на 8,6% вырастет зарплата у бюджетников.

- В этой сфере трудится порядка 260 тысяч человек, которым сегодня нужна поддержка, - отметил губернатор Кузбасса.

Он призвал руководителей кузбасских предприятий также повысить зарплаты работников и поблагодарил тех, кто оперативно откликнулся и уже сделал это.

14 территориям – новые поликлиники

В ходе бюджетного послания Сергей Цивилев сообщил, что в этом году в Новокузнецке была построена и запущена инфекционная больница, открыт после реконструкции корпус компьютерной томографии и поликлиника в онкологическом диспансере. На финальной стадии находится реконструкция здания под участковую больницу в поселке Каз в Таштагольском районе. В Междуреченске строится новое здание городской больницы-стационара.

- В 2021 году запускаем программу «Моя новая поликлиника». Построим 35 современных и комфортных поликлиник в 14 городах и районах Кузбасса, - сказал глава региона.

Самой острой проблемой в здравоохранении губернатор назвал дефицит кадров. Поэтому особое внимание уделяется поддержке медицинских работников. Так, например, по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в 2021 году 49 врачей и 46 фельдшеров получили подъемные выплаты.