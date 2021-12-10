Премьера в «молодежке» и выставка гения авангарда - как интересно провести выходные в Кемерово

Выставка литографий и эскизов русско-французского мастера XX века Марка Шагала. Фото: Федор БАРАНОВ.

Ветхий завет от мастера авангарда

Идем на выставку русско-французского художника еврейского происхождения.

В Кузбасском центре искусств открылась выставка литографий и эскизов одного из популярнейших представителей художественного авангарда, русско-французского мастера XX века Марка Шагала. Ее название «La Bible» говорит само за себя. В экспозиции 64 произведения искусства, иллюстрирующие события Ветхого завета. На создание картин на ветхозаветные темы Марка Шагала вдохновило путешествие по Палестине, Сирии и Египту.

Мастер начал создавать представленные на выставке работы в 30-е года ХХ века, а закончил уже после второй мировой войны. Все работы сопровождаются библейскими текстами, описывающими каждый конкретный сюжет, что позволит не только получить новые впечатления и эмоции, но также узнать много нового о творчестве художника и его уникальном восприятии Священного Писания.

Марка Шагала называют выдающимся гением своего времени. Его работы нечасто выставляются в России, и редкие музеи имеют подлинники Марка Шагала в своей коллекции.

Предлагаем вам окунуться в чарующий мир автора, в его необыкновенный и завораживающий взгляд на Священное Писание, сквозь призму авангардной эпохи!

Выставка продлится до 10 января 2022 года.

Кузбасский центр искусств

ул. Дзержинского, 6, т.: (384-2) 75-07-88

Время работы: ежедневно, с 11.00 до 20.00

Цена билетов: от 200 до 250 рублей

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Смотрим спектакль о жизни небольшого провинциального города. Фото: театр для детей и молодежи Кузбасса.

Найти счастье на родине

Смотрим спектакль, в котором каждый может встретить себя.

Есть ли такой человек, который никогда не хотел бы покинуть свой дом и уехать куда глаза глядят? Сила обстоятельств или же просто желание изменить жизнь тянут нас в другое пространство.

Хочется все бросить... Но изменится ли наша жизнь или мы потянем все проблемы за собой?

Подумать об этом и заставляет новый спектакль кемеровского театра для детей и молодежи «Роналду сюда не приедет». Это спектакль о жизни небольшого провинциального города, в котором в связи с отсутствием работы и отсутствием перспектив «истончилась жизнь». В него приезжает чужой человек и меняет город, из которого все хотят уехать, а город меняет его. Но главное, благодаря этой встрече жители осознают, что даже в этой ситуации можно верить в себя, в людей, в свое будущее. Можно любить жизнь, делать ее интереснее и быть счастливым. И в этом маленьком городе есть дружба, любовь, именно в нем жители могут стать счастливыми, потому что здесь их Родина.

Как говорят в самом театре, спектакль «Роналду сюда не приедет» о любви, новых начинаниях и неожиданных встречах, способных заставить людей по-иному взглянуть на себя и понять, что они могут больше.

Сегодня, когда люди очень разобщены, боятся открываться друг другу, боятся быть искренними, театр надеется, что этот простой и легкий спектакль «попадет» в самого разного зрителя.

Театр для детей и молодежи

ул. Арочная, 37, т.: (384-2) 36-79-68

12 декабря, начало в 17.00

Цена билетов: 400 рублей