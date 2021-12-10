В Кузбассе чиновница в составе ОПГ похитила более 40 миллионов рублей при реализации нацпроекта

В ходе следствия выявили другой эпизод преступной деятельности чиновников. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Кузбассе завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летней бывшей руководительнице учреждения, которая выполняла функции муниципального заказа для администрации Киселевска. Следком по Кузбассу сообщили, что женщина обвиняется в совершении 62 эпизодов преступления по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере».

Так с марта 2019-го по октябрь 2020 года женщина действовала по указанию начальника Управления городского развития Киселевска. Так злоумышленники по завышенной стоимости за бюджетные средства приобретали в муниципальную собственность квартиры для жителей, переселяемых из ветхого жилья, детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей. Закупка квартир велась в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В результате было похищено более 37 миллионов рублей.

- Также в нарушение федерального законодательства в один муниципальный контракт включались несколько квартир, таким способом были приобретены 69 жилых помещений, - отметил Следком Кузбасса.

Также в ходе следствия выявили другой эпизод преступной деятельности чиновников. Так, в октябре 2018 года по указанию начальника управления городского развития женщина заключила муниципальный контракт по замене участка теплотрассы с коммерческой фирмой, которая в данном районе строила многоэтажный жилой дом. Кроме того, они знали, что работы по реконструкции сетей теплоснабжения должна выполнять теплоснабжающая компания за счет собственных средств, так как было заключено соглашение. В итоге коммерческой фирме в счет оплаты были перечислены три миллиона рублей из бюджетных средств.

- В ходе предварительного следствия проведены 65 судебных экспертиз, в числе которых 64 строительно-технические и судебно-бухгалтерская экспертизы, - добавил Следком по Кузбассу.

В отношении подельников обвиняемой также возбудили уголовные дела, они расследуются. Женщина со следствием сотрудничала, заключила досудебное соглашение, в отношении нее уголовное дело было выделено в отдельное производство. На имущество всех обвиняемых наложен арест на общую сумму порядка 48 миллионов рублей. Материалы дела составили 138 томов. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.