Кузбассовцам, не оплатившим налоги, начали начислять пени

Пени начисляется каждый день, даже в выходные. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Ежегодно до 1 декабря кузбассовцы должны уплачивать налоги на имущество. В этом году необходимо было уплатить налог за то имущество, которым владели в 2020-м. Это квартиры, комнаты, дома, дачи, гаражи и прочие объекты капитального строительства. Если на вас зарегистрирован какой-либо транспорт: автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы, но также самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы или любой другой, то за него нужно уплатить транспортный налог, а за земельный участок под сад, огород или постройку дома - земельный.

Имущественный налог зависит от кадастровой стоимости недвижимости на начало 2020 года. Если кадастровая стоимость в течение года менялась, это учтут при расчете налога. Заказать выписку о кадастровой стоимости из ЕГРН можно на Госуслугах.

Напомним, что закон предусматривает налоговые вычеты. Так, при расчете налога на недвижимость по кадастровой стоимости из налоговой базы исключают 20 кв. м общей площади квартиры и части жилого дома, 10 кв. м площади комнаты и части квартиры, 50 кв. м общей площади жилого дома. То есть на эти «квадраты» налог не начисляется. Вместе с тем в Кузбассе действуют и льготы при налогообложении, под которые попадают 15 категорий населения. В их числе инвалиды I и II групп, участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, пенсионеры, многодетные семьи и т. д.

Тот, кто не успел оплатить налоги до 1 декабря, автоматически попал категорию должников. Пеня растет ежедневно, включая выходные. Сумма пени составляет 1/300 ставки Центробанка за день, умноженная на сумму налога. Когда сумма налогов и пени вырастет до 3 000, налоговики пришлют должникам по почте или в личный кабинет на сайте требование об уплате налогов. Если налогоплательщик проигнорирует и его, налоговый орган обратится в суд. А суд примет решение о взыскании в принудительном порядке и дальше за дело возьмутся судебные приставы. Вдобавок приставы спишут исполнительский сбор: 7% от суммы долга.

Если задолженность превысит 30 тысяч рублей, то человеку закроют выезд за границу РФ. Кроме того, приставы смогут арестовать имущество налогоплательщика для последующей продажи в счет погашения долга.