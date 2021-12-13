Где в Кемерове будут работать елочные базары: полный список адресов

Жители смогу приобрести лесных красавиц в 76 местах торговли. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кемерове приобрести новогодние ели можно будет с 15 декабря. Горадминистрация рассказала, что в этот раз торговых точек станет больше по сравнению с прошлым годом. Уже определены 76 мест, елочные базары будут работать во всех районах областного центра.

Все елочные базары будут красочно оформлены и оснащены освещением и средствами пожаротушения. В мэрии отметили, что только на елочных базарах можно будет приобрести новогодние деревья, которые срублены законным путем. Также в регионе проходит операция «Ель» специалисты устраивают рейды в местах вероятной браконьерской заготовки елей.

Приобрести новогодние ели можно:

Центральный район:

улица Кирова, юго-западнее дома № 41

улица Кирова, юго-восточнее строения № 37

проспект Ленина, южнее строения № 90/1

проспект Ленина, севернее дома № 105

проспект Октябрьский, севернее дома № 9

проспект Октябрьский, юго-восточнее дома № 34

проспект Московский, севернее строения № 11

проспект Ленина, севернее дома № 75

проспект Ленина, севернее № 85

проспект Ленина, севернее № 117

улица Терешковой, северо-западнее строения № 22а.

Ленинский район:

проспект Ленина, западнее строения № 116

проспект Ленина, северо-западнее дома № 139

проспект Ленина, пересечение с проспектом Ленинградский, юго-восточнее дома № 28а

проспект Ленинградский, 30/2, юго-западнее автостоянки

улица Тухачевского, юго-западнее дома № 56

проспект Октябрьский, южнее дома № 68

проспект Октябрьский, восточнее дома № 78

проспект Химиков, северо-западнее дома № 41

проспект Химиков, пересечение с проспектом Ленинградским, северо-западнее строения № 30

проспект Комсомольский, восточнее дома № 71

улица Ворошилова, юго-западнее дома № 10а

улица Марковцева, юго-восточнее дома № 20

проспект Ленинградский, северо-западнее дома № 22

проспект Химиков пересечение с бульваром Строителей, юго-западнее дома № 40.

Заводский район:

улица Базовая, юго-восточнее дома № 5б

улица Двужильного, севернее дома № 6

улица Двужильного, южнее дома № 9 к 3

улица Двужильного, северо-восточнее дома № 32

улица 2-я Камышинская, юго-восточнее дома № 35

проспект Кузнецкий, юго-западнее дома № 108

проспект Ленина, северо-западнее дома № 49

проспект Молодежный, юго-восточнее дома № 2

проспект Молодежный, южнее строения № 2а

проспект Молодежный, севернее дома № 9

проспект Молодежный, юго-восточнее дома № 10

проспект Молодежный, севернее дома № 15

улица Патриотов, северо-восточнее дома № 29

улица Патриотов, юго-западнее дома № 30

улица Патриотов, юго-западнее дома № 32

улица Пролетарская, северо-восточнее дома № 3

улица Радищева, юго-западнее дома № 4

улица Радищева, восточнее дома № 6

улица Радищева, южнее дома № 11

улица. Свободы, юго-западнее дома № 19

улица Сибиряков-Гвардейцев, северо-западнее дома № 11

улица Сибиряков-Гвардейцев, южнее дома № 16

улица Тухачевского, восточнее дома № 45в

улица Дружбы, западнее дома № 30

улица Соборная, северо-восточнее дома № 23.

Рудничный район:

проспект Шахтеров, восточнее здания № 45

проспект Шахтеров, севернее здания № 54б

проспект Шахтеров, северо-западнее здания № 48

проспект Шахтеров, западнее здания № 58

проспект Шахтеров, юго-западнее дома № 58

проспект Шахтеров, северо-западнее здания № 74

проспект Шахтеров, севернее здания № 85

проспект Шахтеров, юго-восточнее здания № 91

проспект Шахтеров, восточнее здания № 97

проспект Шахтеров, восточнее здания № 107

улица Серебряный бор, южнее здания № 1

улица Волкова, южнее дома № 41.

Кировский район:

улица Григорьева, северо-восточнее строения № 5

улица Леонова, юго-восточнее дома № 17

улица Халтурина, юго-восточнее домов № 35а

улица Инициативная, юго-западнее дома № 35

улица Металлистов, севернее строения № 4б

улица Леонова, восточнее строения № 13а

улица Инициативная, юго-восточнее дома № 1

Жилой район Ягуновский, Пионер:

улица Белозерная, западнее дома № 40в

улица Белозерная, северо-восточнее дома № 44

улица Марата, юго-западнее строения № 12

улица Пионер, юго-западнее дома № 11а.

Жилой район Кедровка, Промышленновский:

улица Новогодняя, юго-западнее дома № 14.

Жилой район Лесная Поляна:

бульвар Осенний, севернее дома № 3

улица Щегловская, западнее здания № 1.