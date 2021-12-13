Где в Кемерове будут работать елочные базары: полный список адресов

Жители смогу приобрести лесных красавиц в 76 местах торговли.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Кемерове приобрести новогодние ели можно будет с 15 декабря. Горадминистрация рассказала, что в этот раз торговых точек станет больше по сравнению с прошлым годом. Уже определены 76 мест, елочные базары будут работать во всех районах областного центра.
Все елочные базары будут красочно оформлены и оснащены освещением и средствами пожаротушения. В мэрии отметили, что только на елочных базарах можно будет приобрести новогодние деревья, которые срублены законным путем. Также в регионе проходит операция «Ель» специалисты устраивают рейды в местах вероятной браконьерской заготовки елей.
Приобрести новогодние ели можно:
Центральный район:
улица Кирова, юго-западнее дома № 41
улица Кирова, юго-восточнее строения № 37
проспект Ленина, южнее строения № 90/1
проспект Ленина, севернее дома № 105
проспект Октябрьский, севернее дома № 9
проспект Октябрьский, юго-восточнее дома № 34
проспект Московский, севернее строения № 11
проспект Ленина, севернее дома № 75
проспект Ленина, севернее № 85
проспект Ленина, севернее № 117
улица Терешковой, северо-западнее строения № 22а.
Ленинский район:
проспект Ленина, западнее строения № 116
проспект Ленина, северо-западнее дома № 139
проспект Ленина, пересечение с проспектом Ленинградский, юго-восточнее дома № 28а
проспект Ленинградский, 30/2, юго-западнее автостоянки
улица Тухачевского, юго-западнее дома № 56
проспект Октябрьский, южнее дома № 68
проспект Октябрьский, восточнее дома № 78
проспект Химиков, северо-западнее дома № 41
проспект Химиков, пересечение с проспектом Ленинградским, северо-западнее строения № 30
проспект Комсомольский, восточнее дома № 71
улица Ворошилова, юго-западнее дома № 10а
улица Марковцева, юго-восточнее дома № 20
проспект Ленинградский, северо-западнее дома № 22
проспект Химиков пересечение с бульваром Строителей, юго-западнее дома № 40.
Заводский район:
улица Базовая, юго-восточнее дома № 5б
улица Двужильного, севернее дома № 6
улица Двужильного, южнее дома № 9 к 3
улица Двужильного, северо-восточнее дома № 32
улица 2-я Камышинская, юго-восточнее дома № 35
проспект Кузнецкий, юго-западнее дома № 108
проспект Ленина, северо-западнее дома № 49
проспект Молодежный, юго-восточнее дома № 2
проспект Молодежный, южнее строения № 2а
проспект Молодежный, севернее дома № 9
проспект Молодежный, юго-восточнее дома № 10
проспект Молодежный, севернее дома № 15
улица Патриотов, северо-восточнее дома № 29
улица Патриотов, юго-западнее дома № 30
улица Патриотов, юго-западнее дома № 32
улица Пролетарская, северо-восточнее дома № 3
улица Радищева, юго-западнее дома № 4
улица Радищева, восточнее дома № 6
улица Радищева, южнее дома № 11
улица. Свободы, юго-западнее дома № 19
улица Сибиряков-Гвардейцев, северо-западнее дома № 11
улица Сибиряков-Гвардейцев, южнее дома № 16
улица Тухачевского, восточнее дома № 45в
улица Дружбы, западнее дома № 30
улица Соборная, северо-восточнее дома № 23.
Рудничный район:
проспект Шахтеров, восточнее здания № 45
проспект Шахтеров, севернее здания № 54б
проспект Шахтеров, северо-западнее здания № 48
проспект Шахтеров, западнее здания № 58
проспект Шахтеров, юго-западнее дома № 58
проспект Шахтеров, северо-западнее здания № 74
проспект Шахтеров, севернее здания № 85
проспект Шахтеров, юго-восточнее здания № 91
проспект Шахтеров, восточнее здания № 97
проспект Шахтеров, восточнее здания № 107
улица Серебряный бор, южнее здания № 1
улица Волкова, южнее дома № 41.
Кировский район:
улица Григорьева, северо-восточнее строения № 5
улица Леонова, юго-восточнее дома № 17
улица Халтурина, юго-восточнее домов № 35а
улица Инициативная, юго-западнее дома № 35
улица Металлистов, севернее строения № 4б
улица Леонова, восточнее строения № 13а
улица Инициативная, юго-восточнее дома № 1
Жилой район Ягуновский, Пионер:
улица Белозерная, западнее дома № 40в
улица Белозерная, северо-восточнее дома № 44
улица Марата, юго-западнее строения № 12
улица Пионер, юго-западнее дома № 11а.
Жилой район Кедровка, Промышленновский:
улица Новогодняя, юго-западнее дома № 14.
Жилой район Лесная Поляна:
бульвар Осенний, севернее дома № 3
улица Щегловская, западнее здания № 1.