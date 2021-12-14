«Песчаная сказка» среди снегов: в Кузбассе грядет новогоднее цирковое шоу Гии Эрадзе

Особая роль в каждом шоу Гии Эрадзе отведена животным.

«Цирковое шоу Гии Эрадзе» - эти слова кузбассовцы могли слышать уже не первый раз. В 2012 и в 2019 в Кемеровской области проходили представления Королевского цирка, запомнившиеся многим своей масштабностью и огромным разнообразием номеров. В этом же году нас ждет премьерный показ не менее грандиозного и по-своему уникального шоу под названием «Песчаная сказка» с участием титулованных артистов Росгосцирка. И снова - под руководством заслуженного артиста Гии Эрадзе.

Представление может по праву называться грандиозным шоу: это настоящая восточная сказка с единым сюжетом, уникальными костюмами, декорациями и что самое главное - неподражаемыми номерами. В каждом таком цирковом номере - своя история, свои герои, которые создают оригинальный сюжет. И в то же время его части переплетаются между собой и гармонично сменяют друг друга. А создают это волшебство больше ста профессиональных артистов: искусные акробаты и эквилибристы, воздушные гимнасты, мастера конной акробатики и четвероногие пушистые и пернатые артисты.

Изюминка шоу - три дрессированных гиппопотама.

Дополняют и завершают целостность всей истории современные технологии: качественный звук, игра со светом и эксклюзивные декорации – все оснащение для шоу цирковая труппа привезла с собой на 12 автофурах. Особая роль в каждом шоу Гии Эрадзе отведена животным и «Песчаная Сказка» - не исключение. На манеже кемеровского цирка зрителей ждет встреча с двугорбыми верблюдами, райскими павлинами, игривыми обезьянами, собаками - пятнистыми далматинцами, белоснежными самоедами, пушистыми шпицами. И главная изюминка шоу - три гиппопотама. Казалось бы, чем могут удивить животные, которые считаются практически неподдающимися дрессуре? Однако бегемоты, под руководством Народного артиста России Тофика Ахундова и его супруги Людмилы, могут исполнять самые необычные трюки. В мировом цирке так больше никто не умеет. Какие же именно трюки могут выполнять огромные бегемоты? Это можно будет увидеть уже во время представления.

Погрузиться с головой в восточную «Песчаную сказку» можно будет с 18 декабря. Премьерные даты - 18 и 19 декабря в 16.00 и 15.00 соответственно. Продлится шоу до 16 января.