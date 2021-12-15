В Кемерове произошел пожар на территории завода

Фото: Минпромторг Кузбасса

Сегодня утром в Кемерове на территории Кемеровохиммаша произошел крупный пожар. Внутризаводская комиссия начала расследование инцидента.

ЧП случилось в здании на улице Терешковой, 45. В МЧС Кузбасса «Комсомолке» рассказали, что сигнал о возгорании в лакокрасочном цехе поступил в службу 8:38. Персонал самостоятельно эвакуировался из здания, никто не пострадал. На месте ЧП работали 55 человек и 19 единиц техники. Огонь удалось потушить спустя час - в 9:43. Площадь возгорания составила около 200 кв. м.

Фото: телеграм-канал "Открытый город"

В Министерстве промышленности и торговли Кузбасса уточнили, что возгорание началось в малярной камере вагоносборочного цеха № 3. Сейчас расследованием инцидента занялась внутризаводская комиссия. Причина случившегося пока не сообщается.

В соцсетях активно распространяются кадры, на которых запечатлена полыхающая постройка.

Фото: Инцидент Кузбасс / "ВКонтакте"

Кемеровохиммаш изготавливает оборудование для химической и нефтехимической промышленности, черной, цветной металлургии, предприятий угольной и пищевой промышленности. Кемеровохиммаш - филиал «Алтайвагона», входит в АО ХК СДС, председателя совета директоров которого задержали сегодня по делу об аварии на шахте "Листвяжная".