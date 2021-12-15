Следком опубликовал видео задержания кузбасского миллиардера - собственника шахты «Лисвяжная»

Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства преступлений. Фото: Светличный Вячеслав.

Следком России опубликовал видео задержания собственника шахты «Листвяжная» Михаила Федяева и троих его подчиненных. Следователи просят суд арестовать четверых задержанных по делу о трагедии на шахте «Листвяжная», где из-за возгорания метана погиб 51 человек - 46 горняков и 5 спасателей.

Следствие обвиняет основного собственника шахты, председателя совета директоров АО ХК «СДС-Уголь», олигарха и миллиардера из списка Forbs Михаила Федяева в злоупотреблении полномочиями в компании, повлекшем тяжкие последствия. Гендиректора «СДС-Уголь» Геннадия Алексеева, технического директора компании Антона Якутова и главного инженера шахты «Листвяжная» Анатолия Лобанова обвиняют в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства преступлений и лиц, чьи действия и бездействие повлекли трагические последствия.

Напомним, что авария на шахте в Кузбассе произошла 25 ноября. Когда в выработке взорвался метан и задымился уголь, под землей находились 285 горнорабочих. Самостоятельно на поверхность вышли 239 человек.

Когда начали разбираться в случившемся горняки пожаловались, что им приходилось работать с загрубленными газоанализаторами, датчики на которых были подстроены так, чтобы показывать меньшие показатели. Шахтеры рассказывали, что им выдавали оборудование, заклеенное скотчем. Но представитель шахты «Листвяжная» заявил, что газоанализаторы шахтеров невозможно вскрыть.

Кроме того, сразу после ЧП были задержаны три человека. Речь идет о директоре шахты, первом заместителе директора и начальнике участка. Следком Кузбасса возбудил уголовное дело, в том числе и о халатности сотрудников Ростехнадзора. Но никто из фигурантов дела об аварии на шахте «Листвяжная» пока не признал вину. «Комсомолка» соболезнует родным и вспоминает всех, кто не вернулся из шахты «Листвяжная».