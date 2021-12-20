Компания «СУЭК-Кузбасс» поддержала благотворительную акцию «Вместе помогаем детям!»

Акция «Вместе помогаем детям!» проводится уже в двенадцатый раз. Фото: пресс-служба СУЭК-Кузбасс.

Организаторы акции - администрация Ленинск-Кузнецкого городского округа, АО «СУЭК-Кузбасс» и представители бизнес-сообщества.

Акция «Вместе помогаем детям!» проводится уже в двенадцатый раз. За это время более тысячи юных горожан получили поддержку в развитии своих талантов, а медицинские учреждения - средства на приобретение необходимых детям лекарств. В 2021 году в ходе акции удалось собрать еще более полутра миллионов рублей. Из них семьсот тысяч - вклад компании «СУЭК-Кузбасс» (входит в СУЭК Андрея Мельниченко). Одна половина средств угольщиков направляется Государственному автономному учреждению здравоохранения «Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров» на закупку лекарств и медицинских препаратов для больных детей. Другая - на развитие детских творческих коллективов. В этом году денежные сертификаты получили девять вокальных, хореографических и театральных ансамблей, студий, кружков. И еще для юных участников - сладкие новогодние подарки с мягкой игрушкой-тигренком - символом будущего года.

В этом году денежные сертификаты получили девять вокальных, хореографических и театральных ансамблей, студий, кружков. Фото: пресс-служба СУЭК-Кузбасс.

Местом подведения итогов акции стал Дворец культуры и искусств. Обращаясь к благотворителям, глава Ленинск-Кузнецкого городского округа Константин Тихонов подчеркнул: «Благодаря вашей поддержке «Вместе помогаем детям» - уже не просто акция. Это личный пример социальной ответственности. Это реальное дело. Это долгосрочный, измеримый проект, результаты которого меняют качество жизни ребенка, его здоровье, его будущее».

Заведующая отделом по связям и коммуникациям АО «СУЭК-Кузбасс» Ксения Усенко в своем приветственном слове отметила, что нынешний год - юбилейный для СУЭК. Были организованы масштабные детские конкурсы, и все ребята-участники тоже получили достойные подарки от шахтеров. Она пожелала собравшимся отличного новогоднего настроения, крепкого здоровья и новых творческих успехов.

Украшением акции стал яркий праздничный концерт юных артистов.

Украшением акции стал яркий праздничный концерт юных артистов. Фото: пресс-служба СУЭК-Кузбасс.

Уже традиционно накануне любимого праздника угольщики проводят и волонтерские акции. Так молодые сотрудники в рамках Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе дарят сладкие подарки и игрушки детям из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Многочисленные новогодние подарки получают от компании и детские социальные учреждения региона.