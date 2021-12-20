Дед Мороз сломал ногу на кузбасской горке

Горка находится на центральной площади города Белово. Фото: Сергей БАБАНАКОВ

В минувшую субботу в Центральном дворце культуры города Белово прошел традиционный конкурс "Лучший Дед Мороз Кузбасса". За звание боролись12 Дедов Морозов из Белово, Юрги, Междуреченска, Краснобродского, Осинников, Мысков, Анжеро-Судженска, Кемеровского, Прокопьевского, Ижморского, Тисульского, Гурьевского округов.

Победителем конкурса стал Антон Колобов из Кемеровского муниципального округа, ему был вручен оригинальный сертификат ручной работы, изготовленный кузбасским мастером и главный приз конкурса - эксклюзивный костюм Деда Мороза.

Увы, не обошлось в тот день без печальной накладки. Во время экскурсии по городу двое участников конкурса решили скатиться с главной городской горки, находящейся на центральной площади Белова.

Однако Деды Морозы не учли, что горка еще не открыта. Сооружение пока не достроено и скат не выложен ледяными блоками. Поэтому скатывание оказалось травматичным: Дмитрий Белоногов, он же Дед Мороз из Анжеро-Судженска, повредил ногу.

Недостроенный аттракцион привлек внимание Деда Мороза. Фото: Сергей БАБАНАКОВ

Дмитрий решил, что травма не такая уж серьезная, поэтому дотерпел до конца конкурса. Однако уже вечером в Анжеро-Судженске, когда нога по-прежнему болела, он обратился за медпомощью. И оказалось, что кость сломана.

В настоящее время "Дедушке" оказывается помощь, наложен гипс.

Сам Дмитрий, как сообщили в ДК "Центральный" города Анжеро-Судженск, никого не винит в своей травме и даже собирается по возможности принять участие в детских утренниках, где он является главной звездой.