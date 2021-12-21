Хоккейные трансляции стали самыми любимыми среди кузбассовцев

В 2021-м жители региона потратили на спортивный контент почти 5 тысяч гигабайт.

При этом самые популярные трансляции, от которых жители области не могли оторваться даже в дороге, - хоккейные матчи. К таким выводам пришли в МегаФоне, проанализировав обезличенный мобильный интернет-трафик спортивных ресурсов в 2021 году.

Аналитики выяснили, что за последние три месяца кузбассовцы смотрели соревнования онлайн и читали о них на порталах в два раза больше, чем за аналогичный период в начале года. В 2021-м жители региона потратили на спортивный контент почти 5 тысяч гигабайт, причем 92% пришлось на смартфоны, что подтверждает желание фанатов следить за выступлениями спортсменов даже вдали от дома. По объемам трафика, которую составили специализированные интернет-платформы в этом году, кузбассовцы заняли третье место в Сибири, уступив жителям Красноярского края и Новосибирской области.

Уходящий год, несмотря на эпидемиологические ограничения, был богат на крупные спортивные события. Самый значительный всплеск интереса болельщиков зафиксирован в марте во время сразу двух крупных событий - Чемпионата мира по лыжным гонкам и Чемпионата мира по фигурному катанию передача данных выросла на 48%. Трансляции ЧМ по футболу и Олимпийских игр в Токио в июне увеличили востребованность спортивных ресурсов лишь на 24%.

Первое место в рейтинге самых востребованных видов спорта в Кемеровской области занимает хоккей. На втором месте по потреблению мобильного трафика находится футбол, на третьем - бокс. Больше всего времени кузбасские болельщики проводят на интернет-ресурсах Championat.com, Matchtv.ru, Sports.ru, Sport-express.ru и Khl.ru - на них приходится 95% всего спортивного трафика в области.

- Спортивные болельщики всегда с нетерпением ждут трансляции любимых матчей и турниров, которые сегодня чаще всего смотрят онлайн на любых устройствах. Благодаря высокой скорости 4G МегаФона в Кемеровской области, которая по последним данным международной компании Ookla составляет 39,65 Мбит/с, жителям региона могут следить за спортивными состязаниями в HD-качестве в любом месте и в любое время, - комментирует Александр Малов, директор МегаФона в Кузбассе.

Топ-10 видов спорта, по версии абонентов МегаФона в Кемеровской области:

• Хоккей

• Футбол

• Бокс

• Лыжи

• Волейбол

• Теннис

• Плавание

• Художественная гимнастика

• Фигурное катание

• Баскетбол

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