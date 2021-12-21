Год подарков от Tele2

Накануне праздников оператор подготовил особенные подарки.

Новый год – по-настоящему волшебная пора, которая преображает всё и всех. Люди становятся добрее и спешат радовать друг друга. Для абонентов Tele2 сюрпризы и бонусы - обычное дело, ведь компания каждые две недели предлагала новые продукты и акции. Но накануне праздников оператор подготовил особенные подарки.

Одним из первых подарков для клиентов в уходящем году стало обновление опции накопления минут и гигабайт. Если раньше неиспользованные остатки можно было потратить в течение следующего месяца, то теперь они стали вечными. Для чего нужны накопленные минуты и гигабайты? Гигабайты можно продать или подарить своим близким, а минуты – выгодно обменять. Например, на просмотр фильмов в сервисе Wink. Эта новая услуга в условиях коронавируса и самоизоляции оказалась невероятно востребованной. Клиенты Tele2 уже обменяли на кино более 117 млн минут и посмотрели более 1 млн фильмов.

Но компания пошла еще дальше и в ноябре приравняла минуты к «живым» деньгам. Неиспользованные минуты теперь можно использовать при покупке смартфона Xiaomi. Размер скидки составляет до 4000 рублей, при этом одна минута равна одному рублю. С начала акции жители России обменяли на скидку более 47 млн минут. К слову, два бренда - Xiaomi и Tele2 – являются давними партнерами и уже запустили не одну совместную программу. Так, например, по акции «Комбо» можно приобрести комплект из Xiaomi, страховки и услуг связи со скидкой на смартфон 30%, а при покупке некоторых моделей гаджетов оператор дарит полгода бесплатной связи.

По акции «Комбо» можно приобрести комплект из Xiaomi, страховки и услуг связи со скидкой на смартфон 30%,

В этом году Tele2 радовал клиентов многими новыми продуктовыми предложениями. Это и SOS-пакет для тех, кто не успел вовремя оплатить услуги связи (в список доступных сервисов помимо WhatsApp, «Яндекс.Карты», «Яндекс.Навигатор» добавились Telegram и Viber), и скидки на гаджеты для детей и людей старшего поколения, и роуминг в Турции и Испании (не сам роуминг, конечно, а возможность звонить из этих и еще доброй дюжины стран на номера Tele2 России и тратить на это не деньги, а минуты из пакета).

Под Новый год оператор сделал по-настоящему крутой подарок любителям зимних видов спорта. Для клиентов Tele2 из Сибири в Шерегеше начала действовать скидка 20% на ски-пасс на Секторе Е. Кроме того, в преддверии Нового года оператор запустил акцию, которая поможет абонентам сделать презенты своим близким. С 16 декабря по 9 января в салонах Tele2 можно не только купить полезные подарки, но и получить упаковочный набор для оформления. Акция доступна даже для клиентов других операторов – им достаточно просто предъявить промокод, который – правильно – может им прислать любой клиент Tele2.