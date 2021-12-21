Врио главы МЧС России заявил об отсутствии датчиков геолокации у шахтеров, погибших на «Листвяжной»

Необходимых для поиска данных у диспетчеров шахты просто не оказалось. Фото: Вячеслав СВЕТЛИЧНЫЙ.

Врио главы МЧС Александр Чуприян заявил, что диспетчеры шахты «Листвяжная» не предоставили горноспасателям информацию с датчиков геолокации шахтеров, которые позволяют отслеживать местонахождение горняков в выработках, сообщает ТАСС. Таких данных у диспетчеров шахты просто не оказалось, хотя эти датчики позволяют определить местоположение каждого сотрудника с временным промежутком в пять секунд.

Поэтому поиски погибших на шахте «Листвяжная» и затянулись почти на 18 суток: горноспасатели не знали, где конкретно искать оставшихся под землей шахтеров. В результате они были вынуждены обследовать буквально каждый метр горных выработок. Всего же горноспасатели прошли 41 километр в сложных условиях: это и затопленные, заваленные после взрыва участки шахты, и превышение ПДК окиси углерода, что привело к большому количеству пострадавших среди бойцов ВГСЧ - в больницу с отравлением угарным газом попали более 40 человек. Еще пять горноспасателей погибли в первый день во время спуска в «Листвяжную» за остающимися под землей шахтерами им позднее были посмертно награждены Орденом Мужества.

Напомним, авария на шахте «Листвяжная» 25 ноября 2021 года унесла жизни 51 человека. По факту аварии возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержаны девять человек, в том числе собственник шахты миллиардер Михаил Федяев. Также в списке подозреваемых генеральный директор компании «СДС-Уголь», технический директор общества, главный инженер и директор шахты, первый замдиректора, начальник участка, где произошла авария и два инспектора беловского отдела Ростехнадзора. Все они на время следствия отправлены под стражу.