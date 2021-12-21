Суд в Кемерове продолжил оглашение второго приговора о пожаре в «Зимней вишне»

На скамье подсудимых четверо обвиняемых, которым грозит от 8 до 21 года заключения. Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

В Центральном районном суде 21 декабря продолжилось оглашение приговора по второму уголовному делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», в котором погибли 60 человек, в том числе 37 детей. На скамье подсудимых четыре человека: экс-глава Госстройнадзора Кемеровской области Танзиля Комкова, ее сын бизнесмен Эдуард Комков, теперь уже бывший начальник одного из отделов Госстройнадзора Светлана Шенгерей, а также директор строительной компании Никита Чередниченко - приятель и бизнес-партнер Комкова. Они обвиняются в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и отмывании денег. Гособвинение запросило для них сроки от 8 лет до 21 года заключения, а также штрафы до 450 миллионов рублей.

Во время заседания судья зачитала показания свидетелей, которые подтвердили, что не было проведено технической экспертизы после реконструкции здания под ТРЦ. Кроме того, реконструкция здания проходила по проектной документации, которая никогда не была представлена в инспекцию Госстройнадзора.

- Директор сам нанимал подрядчиков. Разрешения на строительство не было, было заключение экспертизы проекта с подвальным помещением, а начали строить здание без подвала. Такое решение принял сам директор, ни с кем не советовался. В 2012 году заключение экспертов было отрицательное. В начале 2013 года Вишневский сказал, что будет строить, замечания исправит и все. Вишневский попросил найти организацию, которая могла бы улаживать и решать вопросы в процессе строительства, - отметил свидетель.

Свидетель подыскивал фирму для грамотного технического надзора. Решил сходить к Комковой, проконсультироваться по данной теме. Она заявила, что нужна организация, которая смогла бы решить все необходимые вопросы. Через какое-то время она заявили, что есть компания, которой заведует Чередниченко.

- Чередниченко позвонил [свидетелю], попросил принести проект, чтобы оценить ситуацию и составить договор. На первой и второй встрече он уже представил своих коллег, в числе которых был Эдуард Комков. В то время свидетель не знал, что это сын Танзили Комковой, - уточнил свидетель.

Оглашение приговора продлится несколько дней, из-за большого объема материала. «Комсомолка» продолжит следить за судебным процессом.

Отметим, что суд в Кемерове начал оглашение приговора по второму делу о пожаре в «Зимней вишне» 20 декабря. Напомним, что 29 октября суд вынес приговор по первому уголовному делу о пожаре в «Зимней вишне». Обвиняемыми по нему проходили восемь человек.

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