Увлекательное путешествие в мир промышленности и истории: сибирские журналисты посетили «Разрез Кийзасский»

Фото: Сергей ТИМОФЕЕВ.

Комфортабельный туристический автобус из Кемерова прибыл в Мыски. В группе - победители XVI Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО».

В этом году в нем приняли участие 950 журналистских материалов из всех регионов округа, что свидетельствует о небывалом престиже конкурса. Его финал традиционно проходит в рамках «Сибирской медиа-недели».

Во время визита на «Разрез Кийзасский» (входит в Группу «Сибантрацит») представителям СМИ рассказали о программе роста добычи и инвестициях в технику, инициативах в области экологии и промышленной безопасности и уникальной поддержке коренного малочисленного народа Кузбасса - шорцев.

Фото: Сергей ТИМОФЕЕВ.

Эпитеты и не только

Группа «Сибантрацит» известна не только в Сибири, но и по всей стране, поэтому внимание представителей СМИ региона к ней особо пристальное. Корреспонденты, редакторы и фотографы побывали в административном корпусе «Разреза Кийзасского», где пообщались с руководством компании. Технический директор «Сибантрацита» Александр Петров рассказал об успехах и достижениях Группы, которыми по праву можно гордиться. Она занимает первое место в мире по производству и экспорту высококачественного антрацита. Является крупнейшим в России производителем металлургических углей.

Группа «Сибантрацит» - это три угольных разреза. На территории Новосибирской области - «Сибирский Антрацит» и «Разрез Восточный», в кузбасских Мысках - «Разрез Кийзасский». «Сибантрацит» сейчас активно наращивает объемы добычи ценных марок угля. Только в расширение парка собственной техники Группа инвестирует свыше 5 млрд рублей. При этом вопросы промышленной безопасности и экологии являются приоритетными. К примеру, сейчас на предприятиях внедряется новая, уникальная технология закрепления отвалов полимерной сеткой. Среди важнейших решений - перевод самосвалов с дизтоплива на экологичный сжиженный природный газ, установка современных систем пылеподавления, дополнительных очистных сооружений. В водоемы Кузбасса и Новосибирской области ежегодно выпускаются десятки тысяч мальков хариуса, нельмы и пеляди.

Фото: Сергей ТИМОФЕЕВ.

- Мы не только идем в ногу со временем и наращиваем производственный потенциал, но и не забываем помогать людям, которые живут в регионах, на территории которых мы ведем деятельность. Так, летом этого года «Разрез Кийзасский» безвозмездно предоставил 1200 тонн высококачественного угля марки Т незащищенным категориям граждан в Мысках. Еще 37 000 тонн топлива направлены для обеспечения коммунальных и бытовых нужд города по ценам, ниже установленных РЭК, - рассказывает Александр Петров.

- Конечно, для нашего аграрного края интересно узнать, как живет регион промышленный. Как здесь устроена экономика. Некоторые факты были для меня поразительны. Например, шаги, которые направлены на техническую модернизацию и безопасность труда. Ряду наших предприятий неплохо было бы их позаимствовать у «Сибантрацита», - делится впечатлениями корреспондент газеты Алтайского края «Знамя Ильича» Наталья Шмидт.

Вернуться к истокам

Вот уже несколько лет подряд «Разрез Кийзасский» поддерживает коренной народ Кузбасса - шорцев. Дело в том, что с каждым годом представителей этого уникального народа становится все меньше. И если не помогать шорцам сохранить их культуру и традиции, то через несколько десятков лет народ может исчезнуть. К счастью, сейчас этот процесс остановлен благодаря всесторонней помощи угольщиков. Участники пресс-тура отправились в п.Чувашка, где в этом году открылся уникальный культурный объект - духовный центр «Эне Таг». Идея его создания принадлежит директору городского благотворительного фонда «Развитие Горной Шории» Юрию Кастаракову. Но на реализацию любого проекта, тем более такого масштабного нужно большие средства. Здесь руку помощи протянул «Разрез Кийзасский».

За несколько лет на территории центра была построена целая этнодеревня. Гости могут побывать в настоящей шорской избе, ремесленных мастерских, отведать национальные блюда, прогуляться рядом со статуями духов и сделать памятные фотографии.

- Это место, обладает особой энергетикой и притягивает не только шорцев. Центр «Эне Таг» знают далеко за пределами не только Кемеровской области, но и России. Мы встречали делегации из Турции, например. Но самое главное, что сам посёлок Чувашка живет. Отсюда перестала уезжать молодежь, они строят дома, растят детей. И, конечно, «Разрез Кийзасский» сыграл в этом не последнюю роль, за что руководству Группы низкий поклон и огромная благодарность, - говорит Юрий Кастараков.

Фото: Сергей ТИМОФЕЕВ.

«Эзеноктар», или Как разрез стал хранителем языка

Журналисты, как люди привыкшие работать со словом, не могли не выучить несколько фраз на шорском языке. Местных жителей они приветствовали «Эзеноктар», что переводится как «Здравствуйте». Шорцы были в восторге от такой коммуникации и принялись рассказывать, что сохранить язык для них - значит сохранить свой род. Ведь современная молодежь практически не знает шорского. Впрочем, ситуация меняется в лучшую сторону последние 2-3 года. И тут не обошлось без «Разреза Кийзасского». Предприятие профинансировало выпуск учебников шорского языка для 1 и 2 класса, на подходе пособие для третьеклассников.

А еще для шорских детей разрез построил спортивно-развлекательные площадки в поселках традиционного проживания коренного народа. Там не только веселятся ребята, но и взрослые проводят национальные праздники - куда же без них?

Кстати, мероприятия, подобные тем, что провели для победителей «Сибирь ПРО» регулярно организовывают в Мысках. Шорцы облачаются в яркие костюмы, приглашают шамана, проводят выставки. Любое событие требует финансовых вливаний, и «Разрез Кийзасский» никогда не остается в стороне, всегда оказывает поддержку по всем направлениям. Всего за годы сотрудничества на шорские проекты было выделено более 15 миллионов рублей.

- Очень важно, особенно молодых людей знакомить с традициями разных народов. Это наша история, наша культура, наши корни. Хорошо если сюда будут приезжать семьями, с маленькими детьми, чтобы все сами познавали, гвозди свои ковали. Это же очень здорово! - говорит ответственный секретарь редакции газеты «Ленинец» Алтайского края Татьяна Плотникова.

Фото: Сергей ТИМОФЕЕВ.

Завершили пресс-тур вкусно

Ну и какое же гостеприимство без угощения? Посещение этнодеревни заканчивается на вкусной ноте! Рядом с интернациональными бутербродами и канапе - традиционные шорские блюда. Свежая речная рыба, только что выловленная в Мрасс-Су и поджаренная до золотистой корочки, и знаменитые шорские пельмени - пельбенами. В завершении тура - повязывание «чалам», цветных лент четырех цветов - белого, синего, красного и зелёного. Каждая из которых, символизирует чистоту дел и помыслов, является символом жизни, достатка и чистого неба. А эти ценности важны для любого народа!