Дороги по всему Кузбассу расчищает от снежных заносов техника угольных предприятий АО «Стройсервис»

Фото: пресс-служба «Стройсервис».

Для уборки снежных заносов и колеи на сельских и городских дорогах направляются тяжелые автогрейдеры, погрузчики, тракторы и автосамосвалы. За сезон на снегоборьбу выводится около 100 единиц спецтехники, которая расчищает более 300 км дорог в населенных пунктах.

Фото: пресс-служба «Стройсервис».

Также снег убирается с территории социальных объектов, контейнерных площадок и подъездных улиц. Техника предприятий АО «Стройсервис» помогает селянам в благоустройстве территорий и детских площадок.

Фото: пресс-служба «Стройсервис».

Предприятия АО «Стройсервис» круглосуточно убирают снег по всей Кемеровской области. На территории Новокузнецкого района (села Березово и Рассвет), Прокопьевского муниципального округа (Матюшино, Калачево) наводит порядок техника разреза «Березовский». В Киселевске и Прокопьевске (пос. Северный Маганак) убирает снег «Шахта №12». Разрез «Пермяковский» ликвидирует снежные заносы в Беловском районе, разрез «Шестаки» - в Гурьевском округе. Техника «Барзасского товарищества» следит чистотой улиц в Кемеровском районе, Березовском и Анжеро-Судженском городских округах.