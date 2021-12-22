Какие изменения произойдут в работе общественного транспорта? Власти Кемерова ответили на некоторые вопросы горожан

Архив "КП" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости о модернизации транспорта в Кемерове и отмене маршруток вызвали широкий общественный резонанс среди местных жителей. В соцсетях администрации и на платформе «Кузбасс Онлайн» горожане задают множество вопросов об отмене старых маршрутов и запуске новых.

Какие маршруты будут сохранены?

Городские власти, как и обещали, начали постепенно информировать жителей о предстоящих изменениях. Так, мэрия опубликовала данные о переименовании маршрутов общественного транспорта. На табличке представлены 25 маршрутов, которые будут сохранены, но часть из них поменяет номер (из-за того, что автобусы с таким названием уже есть). Например, маршрутное такси № 1т станет автобусом № 111, № 9т переименуют № 99, маршрутку № 27т в автобус № 227.

Фото: администрация Кемерова

На 21-ом из 25-ти переименованных маршрутов общественного транспорт схемы движения останутся прежними, на четырех - будут изменены. Некоторые - совсем незначительно. Например, автобус № 111 будет ходить также, как сейчас № 1т, но с заездом на проспект Комсомольский. Автобус № 47 будет иметь такой же маршрут, как и 47 т, только доезжать будет до конца улицы Свободы (а не только до сквера Новорожденных, как сейчас).

Фото: администрация Кемерова

Изменения также коснутся маршрута № 50т, который ходит из Кировского района до Китайского рынка. Вместо него запустят автобус № 50 «ост. «КГМИ - Детский сад». До остановки «магазин Чибис» схема маршрута останется без изменения, а далее движение будет организовано в новый микрорайон поселка Южный до остановки «Детский сад», в прямом и обратном направлениях.

Фото: администрация Кемерова

Маршрут № 40

Наиболее значительные изменения будут внесены в путь следования маршрута № 40т. Автобус № 40 будет ездить по Кузбасскому мосту, а не по Кузнецкому, а, следовательно, не будет проезжать через большую часть Центрального района.

Фото: администрация Кемерова

- Почему так сильно изменен 40т маршрут? С Радуги на Кузнецкий мост теперь не уехать! У людей не спрашивали, просто изменили и все! - написал один из пользователей в Instagram мэрии.

На это представители администрации ответили, что «в путь следования данного маршрута изменения с внесены учетом замечаний и пожеланий горожан, которые регулярно поступают в МБУ «УЕЗТУ» и администрацию города».

Отмена маршрутки № 64

Много вопросов у горожан вызвала отмена маршрута № 64т. Пользователи не заметили его в списках сохраненных 25-ти маршрутов и поинтересовались его судьбой.

- Маршрут № 64т «КГМИ - Оптово-розничная ярмарка» будет отменен, - говорится в ответе мэрии платформе «Кузбасс Онлайн».

При этом в администрации уточнили, что вместо данной маршрутки на разных участках будет ходить другой общественный транспорт, на котором можно будет добраться в нужное место. Например, по грузовой дороге из Кировского района ходит маршрут № 50. Кроме того, останется без изменения схема маршрута № 26т, правда такси будет переименовано в автобус № 226.

- И как добираться до Южного из центра Кировского? С миллионами пересадок? - возмутились горожане.

Они отметили, что сейчас маршрут № 64т более, чем востребован, ведь маршрутки постоянно заполнены.

Также людей волновала возможность продления автобуса № 32 до 1-ой линии в связи с закрытием маршрутки № 10, отмена некоторых маршрутов (5т, 40т), на которых можно было добраться из Ленинского района в центр города, вопрос о внедрении пересадочного тарифа и другие. Представители администрации в ответ сообщили, что вопросы переданы специалистам управления транспорта и связи.