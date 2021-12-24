Цементники Кузбасса увеличивают объемы производства

Фото: Анна ЯРОЩУК.

С января по ноябрь на пяти цементных заводах холдинга произведено 4,9 млн тонн цемента - на 13% больше по сравнению с аналогичным показателем 2020-го.

«Топкинский цемент» за 11 месяцев выпустил почти 2,1 млн тонн готовой продукции, рост производства к уровню января-ноября 2020 года составил 6%. На 21% улучшил прошлогодний результат цементный завод Искитима: предприятие выпустило около 1,1 млн тонн стройматериала. Красноярский цементный завод произвел за отчетный период 645,1 тыс. тонн цемента, что на 9% превышает аналогичный показатель 2020 года. На 30% - до 723,1 тыс. тонн - увеличил объем производства Ангарский цементно-горный комбинат. Тимлюйский цементный завод произвел 348,7 тыс. тонн продукции, рост к уровню января-ноября 2020 года составил 13%.

Фото: Анна ЯРОЩУК.

Увеличение объемов производства связано с ростом спроса на стройматериалы во всех регионах присутствия холдинга. В течение года заводы «Сибцема» поставляли цемент для возведения крупных объектов, среди которых Иркутский завод полимеров, ледовый дворец «Арена Омск», четвертый мост через р. Обь в Новосибирске, ледовый дворец спорта «Новосибирск-Арена», Сибирский кластер искусств в г. Кемерово и многие другие.

На сегодняшний день в ассортименте холдинга - 24 вида цемента, более 40 наименований хризотилцементной продукции, свыше 30 номенклатур бетонных смесей, мелкозернистых бетонов и строительных растворов.

Фото: Анна ЯРОЩУК.

«Сибирский цемент» продолжает техническое перевооружение предприятий, повышает уровень экологической безопасности производств, автоматизирует производственные процессы. В 2021 году на модернизацию заводов холдинга направлена беспрецедентная сумма - более 4,1 млрд рублей. В том числе на реализацию мероприятий экологической направленности выделено 541,7 млн рублей, на внедрение автоматизированной системы управления технологическими процессами - 66 млн рублей. Также в течение года на предприятиях проводились мероприятия ремонтной кампании, соответствующие расходы превысили 2,6 млрд рублей.

Фото: Анна ЯРОЩУК.

- Ускорение темпов возведения жилья, реализации многочисленных инфраструктурных проектов привело к тому, что емкость цементного рынка Сибири, с учетом Бурятии и Забайкальского края, в 2021 году выросла. По нашим прогнозам, потребление цемента в макрорегионе по итогам 12 месяцев вырастет до 6 миллионов тонн. В то же время загрузка предприятий холдинга в среднем едва достигнет 57%. Мы готовы и дальше обеспечивать строителей Сибири, Урала и многих других регионов высококачественными материалами, - отметил первый вице-президент АО «ХК «Сибцем» Геннадий Рассказов.