Началось строительство дороги в обход Кемерова

Архив "КП" Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кузбассе началось строительство транспортного обхода Кемерова протяженностью 46,7 км. Об этом сообщили в министерстве жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса.

В настоящее время подрядчики приступили к подготовительным работам: они обустраивают площадки для строительного городка и материалов, проводят устройство технологических дорог.

Строительство автомобильной дороги и моста через реку Томь будут вестись одновременно. До начала летнего сезона строители планируют выполнить технологическую дорогу и начать возведение искусственных сооружений.

В министерстве отметили, что новый участок трассы позволит сократить ориентировочно в два раза расстояние на данном направлении.

- Новая объездная дорога не только снизит нагрузку на городскую дорожную сеть, но и улучшит транспортную обстановку на федеральной трассе. Среднесуточная интенсивность движения в пределах данного участка автомобильной дороги составляет порядка 15 тысяч автомобилей в сутки, из них 46% большегрузного транспорта, - рассказали в министерстве.

Строительство обхода города также улучшит экологическую ситуацию.

Планируется, что дорога будет построена за три года.

Кемерово сейчас является единственным областным центром за Уралом без автомобильного объезда. Строительство транспортного обхода было включено в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, которая подписана председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным 6 марта 2021 года. Общая сумма работ оценивается в 54,7 миллиарда рублей. Половина средств будет выделена из федерального бюджета.