Обвиняемые второго дела о пожаре в «Зимней вишне» попытались выйти на свободу

Подсудимые должны провести в СИЗО до 26 февраля 2022 года. Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

В Центральный районный суд продолжил оглашение приговора по второму уголовному делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», в котором погибли 60 человек, в том числе 37 детей. На скамье подсудимых четыре человека: экс-глава Госстройнадзора Кемеровской области Танзиля Комкова, ее сын бизнесмен Эдуард Комков, теперь уже бывший начальник одного из отделов Госстройнадзора Светлана Шенгерей, а также директор строительной компании Никита Чередниченко - приятель и бизнес-партнер Комкова. Они обвиняются в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и отмывании денег. Гособвинение запросило для них сроки от 8 лет до 21 года заключения, а также штрафы до 450 миллионов рублей.

Суд 22 декабря рассмотрел апелляционные жалобы Танзили и Эдуарда Комковых, Светланы Шенгерей и Никиты Чередниченко. Их адвокаты пытались оспорить решение Центрального районного суда, согласно которому подсудимые должны провести в СИЗО до 26 февраля 2022 года. Однако Кемеровский областной суд признал решение законным и оставил обвиняемых под арестом, и в апелляции отказал.

Отметим, что суд в Кемерове начал оглашение приговора по второму делу о пожаре в «Зимней вишне» 20 декабря. Оглашение приговора продлится несколько дней, из-за большого объема материала. «Комсомолка» продолжит следить за судебным процессом.

Напомним, что 29 октября суд вынес приговор по первому уголовному делу о пожаре в «Зимней вишне». Обвиняемыми по нему проходили восемь человек.

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