Где в Кемерове можно запускать фейерверки в новогодние праздники: полный список мест

В Кемерове определено 30 мест для запуска фейерверков. Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

В Кемерове комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС определила 30 мест для запуска фейерверков в новогодние и рождественские праздники. Об этом сообщает горадминистрация.

Центральный район

Сквер на улице Коммунистическая перед зданием Дворца молодежи

Парк «Антошка» (набережная р. Искитимка)

Парк Победы имени Г.К. Жукова (набережная р.Искитимка)

Площадь Пушкина

Улица Притомская Набережная, ограниченная улицей Арочная и ПКиО «Парк чудес»

Пионерский бульвар (центральная часть) от строения №4 до проспекта Ленина

Площадка, ограниченная проспектом Ленина, улицами Красноармейской, Соборной, р. Искитимка

Сквер Л.М. Резникова (парковая зона со стороны детской железной дороги)

Улица Кирова, площадь перед стадионом «Химик»

проспект Притомский, строение №70 (развлекательный комплекс «Золотой берег»)

Улица 4-я Заречная, строение №54 (кафе-клуб «Чайка»)

Ленинский район

Бульвар Строителей (центральная часть, на участках ограниченных: проспект Московский и проспект Октябрьский; проспект Октябрьский и проспект Ленина; проспект Ленина и проспект Химиков, от строения №45 до строения №49)

Проспект Химиков, территория парка Кузбасский

Рудничный район

Пересечение проспекта Шахтеров и улицы Терешковой

Аллея от проспекта Шахтеров до улицы Институтская (напротив территориального управления Рудничного района)

Пересечение проспекта Кузбасский и улицы Серебряный бор, правая сторона

ДК Боровой, улица Городецкая, 1

Заводский район

Привокзальная площадь у железнодорожного вокзала

Улица Сибиряков-Гвардейцев, у стадиона «Сибиряк»

Сквер новорожденных (улица Свободы)

Проспект Молодежный, сквер у торгово-развлекательного центра «Гринвич»

Центральная часть ул. Патриотов, от улицы Тюленина до улицы Двужильного

Улица Дружбы, напротив строения №35Б

Жилой район Ягуновский, Пионер

Сквер Храма святого равноапостольного князя Владимира, улица Пионер, 4

Парк Победы, улица Белозерная

Кировский район

Улица 40 лет Октября, №18 площадь перед зданием ДК имени 50-летия Октября

Площадка, улица А. Леонова, ограниченная домом №19, №24, №24а

Сквер по улице Халтурина, ограниченный домами № 35а-37а

Жилой район Кедровка

Улица Стадионная, (у стадиона «Открытчик»)

Жилой район Лесная Поляна

Проспект Михайлова (разворотная автобусная площадка на конечной остановке)

Напомним, что на рынке пиротехнических изделий существует много подделок, поэтому покупайте фейерверки только в специализированных отделах магазинов, где продавцы несут ответственность за качество товара.