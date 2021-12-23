В Кузбассе похолодает до - 27 градусов

Температура воздуха будет постепенно снижаться. Фото: Василий Вахрин

Синоптики Кемеровского гидрометцентра отмечают: жителям Кузбасса в последние выходные декабря и уходящего 2021 года стоит готовиться к переменчивой погоде. Температура воздуха будет постепенно снижаться. Так, в пятницу, 24 декабря столбики термометров днем покажут -1…-6 градусов, местами -10…-15 градусов. Ожидается юго-восточный ветер 2-7 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду. Осадков не ожидается, местами дым, дымка, на дорогах гололедица.

В субботу, 25 декабря, ночью -8…-13 градусов, местами до -22 градусов, днем -3…-8 градусов, местами до -15 градусов. Ветер не изменит направление и силу. Также будет преимущественно без осадков.

В воскресенье, 26 декабря, ночью -10…-15 градусов, местами -20…-25 градусов. Днем столбики термометров покажут -10…-15 градусов, местами -4…-9 градусов. Будет дуть юго-восточный ветер с порывами до 12 метров в секунду. В отдельных районах пройдет небольшой снег, местами метели. Возможны дым, дымка и гололедица, осадки не ожидаются.

В понедельник, 27 декабря, в ночное время температура упадет до -14…-19 градусов, местами до -27 градусов. После восхода солнца столбики термометров покажут -12…-17 градусов, местами до -20 градусов. В отдельных районах порывы юго-восточного ветра будут достигать 12 метров в секунду. Погодные явления останутся прежними.