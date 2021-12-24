Мировой рекорд производительности установили машинисты буровой установки «Шахты № 12» компании АО «Стройсервис»

Фото: АО «Стройсервис».

На участке открытых горных работ «Шахты № 12» компании АО «Стройсервис» бригада машинистов буровой установки Sandvik D50KS Александра Дороша за месяц пробурила 45 088 погонных метров скважин, перевыполнив план на 137%. Показатель стал новым мировым рекордом месячной производительности и подтвержден изготовителем оборудования.

Бригада выполняла производственные задачи на участке открытых горных работ «Северный Маганак». Всего было пробурено 4 326 скважин глубиной до 14 метров, а породный массив, по которому работали буровики, соответствовала 8 и 9 категории по буримости.

Фото: АО «Стройсервис».

За рекордные показатели бригада из 4 человек отмечена дополнительной премией в 200 тысяч рублей.

Сейчас на угледобывающих предприятиях АО «Стройсервис» работают более двух десятков буровых установок, три из них фирмы Sandvik на «Шахте №12». В технической дирекции компании подчеркивают, что современная высокопроизводительная техника является важным звеном ведения экологичных и безопасных буровзрывных работ.

Фото: АО «Стройсервис».

- На угледобывающих предприятиях компании применяются электронные системы взрывания, уменьшена мощность и изменен состав взрывчатых веществ. Используются эмульсионные взрывчатые вещества, которые в разы снижают количество выбросов газов в атмосферу. При этом, ударная волна настолько мала, что в большинстве случаев даже не фиксируется чувствительными сейсмодатчиками, - говорит заместитель технического директора по буровзрывным работам АО «Стройсервис» Андрей Белкин.