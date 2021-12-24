Кузбасских шахтеров обязали принять «клятву горняка»

Шахтеры Кузбасса перед работой будут произносить «клятву горняка» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе по аналогии с клятвой Гиппократа создали «клятву горняка» – это сделано для повышения личной ответственности шахтеров. Об этом сообщил заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.

Он пояснил, что профессия шахтера до сих пор остается одной из самых опасных, хотя и закупается современное оборудование, регулярно проводятся инструктажи по охране труда, действует большое количество норм и правил. По мнению властей, для того, чтобы снизить риски возникновения новых ЧП нужно не только внедрять новые технологии в сфере безопасности, но и сделать так, чтобы люди не шли сознательно на нарушения правил. «Клятва горняка» была создана (после советов с шахтерами) как раз для повышения личной ответственности работников.

- Клятва горняка – еще один шаг к тому, что каждый шахтер должен понимать, что несет ответственность за собственную безопасность, а также жизни и здоровье своих коллег, - сообщил Андрей Панов.

Напомним, что после аварии на шахте «Листвяжная», в которой погибли 46 горняков и 5 спасателей, работники сообщили, что датчики газоанализаторов по приказу руководства изнутри проклеивали скотчем, чтобы занизить реальный уровень концентрации метана. Вдова одного из погибших также рассказывала, что ее муж смачивал датчик водой, чтобы тот не пищал.

В Сети появился скан документа, разосланного руководителям угольных предприятий региона с требованием провести процедуру принятия "клятвы горняка". В письме говорится, что для рабочих, которые уже трудятся в угольной и горнорудной отрасли, процедура должна быть проведена до февраля 2022 года, для новичков - не позднее пяти дней со дня приема. "Клятва горняка" дается в присутствии членов коллектива предприятия, представителей администрации муниципалитета или администрации области. Это может быть сделано как на самом предприятии, так и в администрациях муниципалитетов или рядом с местами шахтерской славы. Во время процедуры должны присутствовать флаги России и Кемеровской области.

Фото: телеграм-канала "Открытый город"

Вот текст «клятвы горняка»:

Я перед лицом своих товарищей торжественно клянусь: - быть достойным профессии шахтер; - честно и добросовестно исполнять трудовые обязанности; - четко соблюдать правила безопасности и быть требовательным к себе и к подчиненным; - не допускать работников к выполнению обязанностей при возникновении угроз для их жизни и здоровья; - стремиться к созданию максимально безопасных условий труда на рабочем месте; - не допускать скрытие аварий и несчастных случаев; - уважать труд своих товарищей и всегда быть готовым протянуть им руку помощи; - честно трудиться во благо Кузбасса.