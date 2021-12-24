Сборщики товара в супермаркетах Кемерова грозят забастовкой. Действительно ли все так плохо?

В соцсетях Кемерова появился ролик, на котором сборщики продуктов в супермаркетах города пожаловались на условия труда. Они собирают товары в залах магазинов, чтобы потом отдать их на доставку через Яндекс.Еду. На видео сборщики рассказывают, что их штрафуют за опоздания, принуждают выходить на смены без оплаты и диктуют неудобный график работы. Кузбассовцы просят отказаться от санкций и требуют доплат за работу в предновогодний период и каникулы.

Чтобы узнать, действительно ли ситуация такова, как ее описывают люди на видео, мы поговорили с одним из сборщиков товаров. 22-летний Алексей Пономарев из Кемерова работает сборщиком в Яндекс.Еде с лета этого года, а до этого больше года был курьером.

ИЗ КУРЬЕРОВ УШЕЛ В СБОРЩИКИ

— Из тех ребят, что на этом видео, я знаю только одного человека. О готовящейся забастовке ничего не слышал, лично меня все устраивает, — рассказывает Алексей.

Раньше молодой человек работал курьером. А прошлым летом ему предложили пойти сборщиком заказов.

— Согласился, подумал: почему бы и нет, захотел чего-то нового. Поначалу заказов почти не было, можно было сидеть весь день и почти ничего не делать — тогда платили 100 рублей в час. Когда увеличились заказы, ставку подняли до 130 рублей. Если сравнить с другими подобными работами — например, сборщиком заказов, курьером или в фастфуде, то там примерно такая же зарплата.

Выплачивают раз в неделю. За прошлую я заработал чуть более 7000 рублей. К Новому году будут бонусные выплаты, — поделился собеседник.

Раз в неделю сборщики выбирают себе слоты — так они называют рабочие смены. Алексей говорит, что на смену выходит три-четыре раза в неделю.

— График у нас не менялся. Я могу выбрать слоты по 12 или по 6 часов. За это время бывает разное число заказов. Есть говорить о 12-часовой смене, то может быть 20 заказов, а может в два раза меньше. К нам даже из других сервисов вроде «Сбера» переходят, потому что там куда жестче контроль. Из плюсов — после окончания слота вызываю себе бесплатное такси до дома (есть ограничение по километражу, но оно разумное). Из минусов моей работы — в официальном обучении недостаточно информации, поэтому я даже записал свое обучение и выложил ролик на YouTube.

Рабочий день сборщика строится так. Начинается слот, приходят заказы на смартфон. Сборщик идет собирать его, как обычный покупатель. Только он может заходить на склад, взять то, чего нет в торговом зале.

— Проверяем сроки годности, качество товара, по спорным позициям уточняем у клиента, делать ли замену на другие товары. После сборки оплачиваю заказ специальной банковской картой, которую нам выдают в офисе. После отдаю заказ курьеру. Если его нет, а в заказе скоропортящиеся товары — отношу пакеты в холодильник.

Претензии касательно изменений графика, Алексей слышит впервые.

— График не менялся. Штрафов тоже нет. Например, я пару раз забыл положить оплаченный товар в пакет — оставил его на кассе. Сообщил в службу поддержки, отправил номер заказа и что конкретно не положил. Санкций не было. Как-то забыл выложить сметану на кассовую ленту, хотя добавил позицию в приложение — тоже не было штрафа. Еще у нас есть таймеры — время, за которое надо собрать заказ. Опоздания обычно бывают, если много весовых товаров, а они плохого качества, долго приходится отбирать. На доход это не влияет, но хотелось бы, чтобы плохие фрукты, овощи сразу выкидывали в магазинах, еще не исключаю, что я могу ошибочно считать хорошие фрукты плохими — жду, когда появится обучение, как выбирать фрукты, думаю, это уменьшит время сборки.

ОФИЦИАЛЬНО

Комментарий Яндекса

В пресс-службе Яндекса на запрос “КП” об условиях труда сборщиков сообщили, что с момента запуска сервиса в городе доход партнеров сервиса вырос. Выплата по ставке в час была увеличена на 30%.

— В среднем сборщики города в сервисе зарабатывают от 26 000 рублей в месяц. Это выше среднего дохода в других профессиях в ритейле города. График работы не менялся. Такой информации не было в официальных новостных чатах для сборщиков города, куда мы отправляем все последние новости. Оплата сборщиков почасовая и от таймеров в приложении никак не зависит, — сообщили представители компании.

В Яндексе отметили, что информация о штрафах также не соответствует действительности. В сервисе никогда их не было и не планируется.

— В предновогодний период обычно высокий спрос на доставку. Мы традиционно вводим бонусы и доплаты для курьеров и сборщиков, чтобы мотивировать наших партнеров выходить на слоты. В этом году, как и в прошлом, мы введет их по всей России. О таких новостях мы рассказываем курьерам и сборщикам в официальных новостных чатах. Также в некоторых городах мы уже тестируем систему мотивации для сборщиков, когда они могут получить дополнительные доплаты за качество сборки заказов и скорость.

В компании также добавили, что вчера, сегодня и на все ближайшие даты сборщики уже разобрали все слоты.

К моменту написания статьи в редакцию попал скрин, где Яндекс.Еда все-таки выполнила свое обещание касательного новогодних бонусов. Оплату увеличат в два раза 31 декабря и 1 января, а 2 и 3 января она вырастет до 195 рублей в час.