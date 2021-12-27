В Кузбассе прошел «Кубок Ростелекома» среди киберспортсменов

Фото: пресс-служба Ростелеком.

Соревнования прошли при поддержке Кемеровского областного регионального отделения Федерации компьютерного спорта России. Комментировал игры популярный стример Артем IIomudor Кузнецов.

В «Кубке Ростелекома» участвовали 16 команд из трех человек. Призовой фонд составил 20 000 рублей и 27 000 игрового золота. 24 и 25 декабря прошли отборочные встречи, а 26 декабря состоялись полуфиналы и гранд-финал. За первое место боролись команды WinX и Axe. В итоге первое место со счетом 4:1 досталось бойцам из WinX.

- Наша компания поддерживает развитие киберспорта как на федеральном, так и на местном уровне. Здорово, что в Кузбассе активно развивается это направление, а «Кубок Ростелекома» в этом году поддержала Федерация компьютерного спорта России. Это показывает действительно высокий уровень местных ребят. Уверен, мы еще не раз увидим их на крупных профессиональных соревнованиях, - говорит Дмитрий Германовичус, заместитель директора филиала - директор по работе с массовым сегментом Кемеровского филиала «Ростелекома».

«Кубок Ростелекома» второй год подряд собирает любителей компьютерных игр со всего Кузбасса. В этом году он прошел полностью в онлайн-формате. Трансляцию гранд-финала на YouTube смотрели около двух с половиной тысяч зрителей.

Специально для геймеров у федерального провайдера есть высокоскоростной тариф «Игровой», он дает возможность пользоваться интернетом со скоростью до 400 Мбит/сек. Кроме того, абонентам доступны бонусы и преференции в компьютерных играх.

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