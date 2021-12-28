Открытчики кузбасской «Шахты №12» досрочно выполнили годовой план по добыче угля

В этом году на предприятие поступило 26 единиц горнотранспортного оборудования

Горняки «Шахты №12», которая ведет открытую добычу угля, добыли 1 млн 400 тысяч тонн угля, досрочно выполнив план 2021 года. Все подразделения предприятия работают в штатном режиме, круглосуточно и до конца года общий объем добытого угля планируется увеличить до 1 млн 479 тысяч тонн.

Рост производства стал возможным благодаря реализации инвестиционной программы АО «Стройсервис», куда входит предприятие. В этом году на предприятие поступило 26 единиц горнотранспортного оборудования на сумму 1,4 млрд рублей.

Фото: АО «Стройсервис»

В целом компания АО «Стройсервис» планирует добыть в 2021 году более 16 млн тонн угля, против 14,2 млн в 2020 году.Шахта получила 7 автосамосвалов Komatsu HD785, 4 самосвала Scania, 4 экскаватора Komatsu с объемом ковшей от 1,9 до 7 кубометров, 1 буровую установку Sandvik D50KS, 3 бульдозера Komatsu, 6 погрузчиков Liebherr и погрузчик Volvo.