В Новокузнецке прошел мотопробег Дедов Морозов Фото: Владимир БЕЛЯВСКИЙ

В минувшие выходные в Новокузнецке в пятый раз прошел праздничный дедморозный мотопробег. Организаторами новогоднего шоу выступил мотоклуб Black ICE.

Как сообщает телеканал «Десятка», 26 декабря три празднично украшенных мотоцикла с колясками ИЖ-Планета и один М-72 проехали от Ретро парка до Левого берега, затем, по улице Кирова до Дома Быта и вновь вернулись к Ретро парку. Управляли мототехникой советского периода самые настоящие Деды Морозы, а в колясках сидели Снегурочки. Единственным исключением стала Баба-Яга с метлой.

- Мотопробег придуман для того, чтобы создать у горожан предновогоднее настроение, порадовать ребятишек, которые всегда рады увидеть Дедушку Мороза, а уж сразу нескольких, да еще и на мотоциклах и подавно! - рассказал байкер Владимир Призрак.

И надо сказать, идея новокузнецких байкеров создать праздничное настроение удалась! Необычный кортеж вызвал ажиотаж у детворы. Они и за рулем мотоциклов посидели, и ручки покрутили, и пофотографировались! Но радовались встрече со сказочными Дедушками и их внучками Снегурочками не только дети: встречные автомобилисты приветствовали участников мотопробега сигналами клаксона, а прохожие махали руками и снимали участников на телефоны.