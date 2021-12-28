В Белово вандалы порушили ледяной городок

В пгт. Новый Городок регулярно происходят случаи вандализма. Фото: Сергей БАБАНАКОВ

Неприятный «подарок» к празднику сделали неизвестные хулиганы в Новом Городке - пригороде города Белово. На центральной площади поселка уничтожена ледяная статуя Снегурочки. Вот что пишет аккаунт местного Совета молодежи:

- Дорогие жители пгт. Новый Городок! Мы, конечно, понимаем, что чужой труд никто не ценит, не говоря уже о стоимости этой фигуры. Первый раз, ПЕРВЫЙ, на площади поселка установили ледяную скульптуру, тем самым хотели создать праздничное настроение. Но «хорошие люди», «знатоки своего дела - скульпторы» распорядились иначе.

Фото: Instagram / sovet.molodegi

Общественники пишут: «После увиденного опускаются руки и пропадает всякое желание еще что-то делать. Так и будем встречать Новый год в руинах и развалинах...».

Увы, именно в упомянутом поселке регулярно происходят случаи вандализма накануне праздников. В 2020 году на этой же площади нетрезвые местные жители сломали новогоднюю фотозону. Был тут несколько лет назад и более удивительный случай, когда накануне празднования Масленицы нетрезвый мужчина пытался ночью спилить масленичный столб бензопилой. Из-за этого пришлось отменить традиционную забаву с залезанием по столбу за призами.

Во всех случаях вандалы были найдены. Нет сомнения, что их найдут и в этот раз, благодаря системе видеонаблюдения. А пока администрация города была вынуждена восстановить ледяную скульптуру.