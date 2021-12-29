Горняки СУЭК-Кузбасс поздравили с Новым годом детей с ограниченными возможностями

В этом году представители компании пришли с подарками и на новогодний утренник общества. Фото: пресс-служба СУЭК-Кузбасс.

В 2021 году Киселевскому ВОС исполнилось 70 лет. Оно объединяет более 120 человек - от самых маленьких детей до 90-летних ветеранов. Люди приходят сюда для того чтобы получить средства реабилитации, консультации по бытовым и юридическим вопросам, а также общение и внимание. Работают кружки, библиотека, проводятся различные мероприятия и праздники.

Уже традиционно от Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» воспитанники специализированных детских садов получают комплекты развивающих книг для слабовидящих детей. А в этом году представители компании пришли с подарками и на новогодний утренник общества.

Всем маленьким участникам вручены отличные подарки - яркие рюкзачки с развивающими играми, сладостями и мягким тигренком. Фото: пресс-служба СУЭК-Кузбасс.

Этот любимый праздник ребята ждали целый год - учили стихи, песни, загадки, придумывали костюмы, чтобы быть готовыми к встрече с Дедом Морозом и Снегурочкой. Таланты детей были оценены по достоинству. Всем маленьким участникам вручены отличные подарки - яркие рюкзачки с развивающими играми, сладостями и мягким тигренком.

За детские улыбки и добрые дела угольщиков поблагодарила исполняющая обязанности председателя местной организации ВОС Валентина Пантелеева: «Мы искренне рады сотрудничеству с компанией «СУЭК-Кузбасс». Поздравляю всех шахтеров с Новым годом! Желаю вам счастья, мира, тепла, доброты».

К новогодним поздравлениям присоединился и юный кадет Кемеровского президентского кадетского училища Марат Колокольцев, пришедший на праздник в качестве опекуна своей мамы.

- Спасибо вам за ваше внимание, за ваши старания, за ваш замечательный подарок. Мне невероятно приятно, что вы вкладываете в презент частичку своей души.