МегаФон: любимые праздники Новый год и…

Фото: пресс-служба МегаФона.

Самым любимым праздником в Сибири остается Новый год, на который приходится наибольший рост звонков и передачи данных. Но по отношению к другим календарным датам сибиряки не были столь единодушны.

По данным анализа обезличенной статистики, кроме Нового года самым популярным поводом для поздравлений по телефону в Кузбассе стал День защиты детей. В то время как в Новосибирской, Омской областях и Красноярском крае наоборот проявляли заботу о старшем поколении и много общались в День пожилого человека. Томичи были активны 8 марта, а жители Алтая – в День знаний. Тувинцы сказали много теплых слов по телефону в День матери, 28 ноября. В Хакасии не стеснялись признаваться в нежных чувствах и много звонили в День всех влюбленных.

Телефонные разговоры в Сибири все еще остаются одним из главных способов поздравить близких с праздником. Например, 23 февраля и 8 марта кузбассовцы звонили на 50% больше, чем в обычный день, а рост мобильной передачи данных составил всего 10%. Исключение – новогодние праздники, когда и голосовой, и интернет-трафик увеличивался в 1,5 раза.

В Кемеровской области поздравлять друг друга абоненты МегаФона начинают с 26 декабря, достигая пика к 31 числу – средняя продолжительность разговора в этот день увеличивается в 3,5 раза и достигает 30 минут. Чаще всего жители региона на зимних каникулах перезваниваются с томичами, новосибирцами и жителями Алтая. Активно поддерживают связь с Москвой и Краснодарским краем, а за рубежом – с Германией, Белоруссией, Латвией, Казахстаном и Китаем.

- Традиционно новогодний уик-энд – время повышенной нагрузки на сеть. Чтобы наши абоненты могли сказать или написать друг другу тысячи теплых слов МегаФон в течение всего года проводил комплексное усиление инфраструктуры в регионе, расширив технические возможности для голосового и онлайн-общения наших абонентов, - комментирует директор МегаФона в Кузбассе Александр Малов.

Партнерский материал.