В заповеднике «Кузнецкий Алатау» задержали вооруженного чиновника-браконьера

До обнаружения инспекторами он успел утопить снегоход и выловить 45 хариусов. Фото: Заповедник «Кузнецкий Алатау».

В заповеднике «Кузнецкий Алатау» задержали нарушителя в ноябре. Им оказался один из инспекторов Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса, который был вооружен карабином и 40 патронами. Разрешительных документов на нахождение Владимира Григорьева на охраняемой природной территории не оказалось, как и документов на оружие. До обнаружения инспекторами он успел утопить снегоход и выловить 45 хариусов.

- А «вишенкой на торте» стало видневшееся из реки ветровое стекло утопленного снегохода, - рассказали в пресс-центре заповедника.

Нарушитель рассказал, что снегоход утопил случайно, не рассчитал глубину реки и толщину льда, а после решил порыбачить. Кроме того, в момент задержания он находился при исполнении служебных обязанностей, так как должен был обследовать общедоступные охотничьи угодья в границах Новокузнецкого района.

Инспектор нанес вред окружающей среде не только выловив рыбу, но и утопив снегоход, так бензин и масло попали в воду, нанеся непоправимый ущерб ихтиофауне. Сумму ущерба оценили в 41 625 рублей. Инспектору департамента предстоит выплатить штраф в 15 тысяч рублей. В его отношении вынесли постановление об административном правонарушении «за незаконное нахождение на территории охранной зоны заповедника, проезд на транспортном средстве, рыбалку и ношение оружия без разрешительных документов».

Кроме того, в 2016 году уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение, а летом 2021 года его задерживали в «Кузнецком Алатау» за незаконное нахождение на территории заповедника на транспортном средстве. Тогда он отделался только замечанием.

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