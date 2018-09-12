В Кузбассе представили начальника главного следственного управления областного главка МВД

12 Сент. 03:29 2018-09-12T03:30:14+03:00

Для этого в Кемерово приехал замначальника Следственного департамента МВД России

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Во вторник, 11 сентября, кузбасским полицейским представили нового начальника главного следственного управления ГУ МВД по Кемеровской области генерала-майора юстиции Сергея Широкова. Представлял нового руководителя прибывший в Кемерово приехал замначальника Следственного департамента МВД России генерал-майор Олег Даньшин.

В областном управлении МВД прошло совещании с участием руководителей подразделений, начальников территориальных подразделений и органов предварительного следствия органов внутренних дел Кузбасса. Также в зале присутствовали и.о. заместителя губернатора Валерий Догадов и председатель Кемеровского областного суда Алексей Кирюшин.

Генерал-майор юстиции Олег Даньшин отметил, что Сергей Широков является грамотным руководителем и его опыт поможет мобилизовать личный состав на выполнение поставленных задач.

– Сергей Широков выразил уверенность в том, что органы предварительного следствия ГУ МВД России по Кемеровской области под его руководством будут работать с полной отдачей, – отметили в областном главке МВД.