Ночной пожар в новокузнецком кафе причинил урон на сумму более 1,5 миллиона рублей

12 Сент. 03:36 2018-09-12T03:38:27+03:00

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Более 1,5 миллионов рублей направит администрация города Новокузнецка из резервного фонда на ремонт жилых квартир, пострадавших из-за пожара в кафе на улице Франкфурта, 4.

О том, какую поддержку получат жильцы дома, пострадавшие от пожара на летней веранде кафе, на встрече с жильцами дома рассказали представители администрации города. сейчас уже установлено, что в общей сложности ремонт потребуется в 14 квартирах – в каждой из них потребуется как минимум замена стеклопакетов. К слову, на замену окон планируется направить более 360 тысяч рублей. В двух квартирах сейчас невозможно жить: здесь огнем повреждены полы, стены и мебель. Одной из семей администрация города предоставила временное жилье в резервном фонде, а другая семья переехала жить на дачу. Уже сегодня в этих двух квартирах начнется капитальный ремонт, стоимость которого превысит 1,2 миллиона рублей. Все работы планируют завершить к концу сентября – средства выделяет администрация города, а позже их в судебном порядке взыщут с собственника сгоревшего помещения. Кроме того, глава города Сергей Кузнецов отметил, что жителям поврежденных квартир будет выплачена материальная помощь на первоочередные нужды.

К слову, во время встречи с главой города жители дома поблагодарили пожарных за помощь и попросили администрацию города найти молодых людей. Они, увидев горящую веранду, сначала вызвали пожарную, а потом стали будить жильцов дома, стучась в каждую квартиру.

Напомним, пожар случился в ночь с 7 на 8 сентября. В 01:30 от очевидцев на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре на веранде и кафе, расположенном на первом этаже жилого дома. Огонь уничтожил пристройку, а также нанес существенный урон жителям многоэтажного дома. К счастью, все жильцы дома были эвакуированы пожарными или успели выйти из квартир самостоятельно.