В Кузбассе IT-компания скрыла от налогов более 16 миллионов рублей

12 Сент. 04:08 2018-09-12T04:08:45+03:00

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В Кузбассе компания по разработке программного обеспечения скрыла от налогов более 16 миллионов рублей.

Как рассказали в СУ СК по Кемеровской области, с января 2014 года по декабрь 2015 года руководство компании, которая занимается проектированием, разработкой и установкой программ, ушло от налогов на добавленную стоимость и налога на прибыль.

– Руководство предприятия включало в налоговые декларации ложные сведения о произведенных налоговых вычетах путем создания фиктивного документооборота с организациями, которые якобы оказывали услуги их фирме, – объяснили в Следственном комитете.

После того, как нарушения было выявлено налоговом инспекцией, правоохранители возбудили уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Следователям предстоит изъят и изучит финансовые документы предприятия, специалисты проведут экономическую экспертизу, чтобы выяснить точную сумму потери бюджета.