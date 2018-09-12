Жителей Кузбасса просят опознать пенсионерку, найденную в Шереметьево

12 Сент. 05:11 2018-09-12T05:12:07+03:00

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Волонтеры просят кузбассовцев опознать пенсионерку, которую нашли в московском аэропорту Шереметьево. Женщина страдает частичной потерей памяти.

Как рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», 1 мая 2018 года в районе аэропорта Шереметьево была найдена Лора Иосифовна Шеммель. 71-летняя женщина страдает частичной потерей памяти. По данным волонтеров, в Ленинске-Кузнецком могут жить ее родственники.

Рост пенсионерки составляет 165 сантиметров, телосложение худощавое, носит короткую стрижу, волосы седые, глаза серо-голубые. Когда ее нашли, женщина была одета в бархатное темно-коричневое платье, дубленку и куртку. С собой женщина и мела дамскую сумку бежево-черного цвета.