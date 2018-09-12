Ледяная крупа и заморозки: В Кузбасс пришел циклон из Арктики

12 Сент. 06:03 2018-09-12T06:03:37+03:00

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Ночью 12 сентября в Кузбассе были зафиксированы заморозки до -2 градусов. Кроме того, накануне на жителей региона с неба высыпала ледяная крупа. Подробнее о погодных явлениях рассказали в Кемеровском гидрометцентре.

– Вчера у нас была ледяная крупа. Начинала формироваться летняя дождевая облачность, но характер погоды был осенним. Формировалась снежинка даже в виде снежней крупы и обтекала льдом. Вчера у нас выпадала именно ледяная крупа, потому что температуры были в пределах нуля, – рассказала представитель гидрометцентра Наталья Полуэктова. – Также у нас прошел мокрый снег в Новокузнецке, а град был замечен только в Барзасе.

Кроме того, этой ночью синоптики ожидали заморозки до -5 градусов по области. Однако ночью прояснения не было, Кузбасс стоял под хорошей облачностью . Самые низкие температуры были зафиксированы только по северу области – до - 2 градусов. Такие температуры уже были этой осенью.

В среду синоптики прогнозируют такую же погоду, что и во вторник. В четверг в Кузбассе потеплеет до комфортной для сентября температуры.