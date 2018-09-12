В Кузбассе временно закрыли сауну из-за нарушений

12 Сент. 06:32 2018-09-12T06:32:49+03:00

В воде и в воздухе зафиксировали превышение содержания хлора

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В Анжеро-Судженске приостановили деятельность бани-сауны «Банька-Люкс». Здесь специалисты выявили превышение содержания хлора в воде и в воздухе.

В ходе лабораторных исследований специалисты регионального Роспотребнадзора выявили превышение содержания свободного хлора в воздухе бассейна над зеркалом воды.

– Запах воды при 60 градусах Цельсия составил четыре балла по хлору при норме не более трех. Выявленные нарушения создают непосредственную угрозу здоровью и жизни людей, в связи с тем, что имеется риск возникновения и развития острых аллергических реакций верхних дыхательных путей, также контактных и аллергических дерматитов, - сообщили в УФССП по Кемеровской области.

Руководитель компании был признан виновным в совершении административного правонарушения, а сами бани-сауны закрыты на 30 суток до устранения нарушений.