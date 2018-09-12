Ночью на кузбасской трассе сгорел легковой автомобиль
ЧП произошло в районе поселка Чуазас
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Поздним вечером 11 сентября на кузбасской трассе сгорела отечественная легковушка ВАЗ-2108. ЧП произошло на автодороге в районе поселка Чуазас в Мысках.
Сигнал о возгорании в легковом автомобиле поступил в оперативные службы в 23.57.
– На момент прибытия первого подразделения автомобиль был полностью охвачен огнем. В результате выгорел мотор и салон транспортного средства, – рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области.
Предварительной причиной автопожара спасатели называют неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства. Пожар был ликвидирован силами двух человек и одной единицы техники в 00.08.