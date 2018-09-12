Нетрезвая жительница Томска не смогла улететь из Кемерова в Турцию

12 Сент. 07:23 2018-09-13T11:44:57+03:00

В Кемерове нетрезвую женщину не пустили в самолет до Турции Фото: Максим КИСЕЛЕВ

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Жительница Томска не смогла улететь из Кемерова в Турцию. Женщину не пустили в самолет из-за того, что она была пьяна.

28-летнюю жительницу Томска в состоянии алкогольного опьянения выявили при регистрации на рейс «Кемерово – Анталья». Плохую координацию пассажирки заметил командир воздушного судна, который в это время вместе с экипажем проходил таможенный контроль.

– Он отказал авиапутешественнице в перелете, о чем был составлен соответствующий акт, – сообщила пресс-секретарь Кузбасского ЛУ МВД России Елена Щербинина.

Женщину доставили в дежурную часть линейного отделения полиции в аэропорту. В отношении нее был составлен протокол за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Данный факт был подтвержден результатами медицинского освидетельствования.

Административный протокол будет рассмотрен по месту жительства нарушительницы.