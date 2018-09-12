В Кемерове на Мичурина ограничат движение из-за парада

12 Сент. 08:14 2018-09-12T08:14:43+03:00

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В Кемерове 15 сентября ограничат движение на улице Мичурина от Красноармейской до Васильева. Это связано с проведением парада российского студенчества среди студентов вузов города.

На данном отрезке с 09.00 до 15.00 будут установлены временные знаки и запрещено движение. Это необходимо для построения участников парада и перехода их в парк имени Жукова. Планируется, что в параде примут участие три тысячи человек, сообщили в Центре организации дорожного движения города.

Схема ограничения движения 15 сентября Фото: ЦОДД

Кроме того, по улице Мичурина от Красноармейской до Васильева с 18.00 14 сентября до 15.00 15 сентября будет запрещена стоянка автотранспорта. Водителей просят руководствоваться указаниями временных знаков, которые будут установлены на данном отрезке улицы.