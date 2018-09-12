В Кемерове на Мичурина ограничат движение из-за парада
В Кемерове 15 сентября ограничат движение на улице Мичурина от Красноармейской до Васильева. Это связано с проведением парада российского студенчества среди студентов вузов города.
На данном отрезке с 09.00 до 15.00 будут установлены временные знаки и запрещено движение. Это необходимо для построения участников парада и перехода их в парк имени Жукова. Планируется, что в параде примут участие три тысячи человек, сообщили в Центре организации дорожного движения города.
Схема ограничения движения 15 сентября Фото: ЦОДД
Кроме того, по улице Мичурина от Красноармейской до Васильева с 18.00 14 сентября до 15.00 15 сентября будет запрещена стоянка автотранспорта. Водителей просят руководствоваться указаниями временных знаков, которые будут установлены на данном отрезке улицы.
Схема запрета стоянки автотранспорта 14-15 сентября Фото: ЦОДД